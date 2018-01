Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Indésirable au Paris Saint-Germain où son court passage a tourné au fiasco, Jesé a rapidement été prêté en Espagne, puis lors du dernier mercato estival à Stoke City. Mais en Premier League, l'ancien attaquant madrilène ne donne pas du tout satisfaction, et son départ ne sera pas une surprise lors de ce marché hivernal des transferts. Tandis que l'on évoque le retour de Jesé à Las Palmas, où il avait déjà passé quelques mois la saison passée, l'entraîneur du club de Liga a été très clair.

« Je veux pouvoir regarder Jesé dans les yeux et lui dire trois choses. Si moi je mets mes couilles sur la table pour qu’il vienne, je veux qu’il en fasse de même et s’engage à fond dans notre projet. Je n’ai pas besoin d’un Jesé qui ne serait pas celui que j’attends. Las Palmas ne peut pas se permettre le luxe d’avoir un joueur comme Jesé. Si nous faisons l’effort de le prendre, c’est pour qu’il nous offre le saut qualitatif dont nous avons besoin. Il doit montrer qu’il est à 200% dans le projet pour aller de l’avant. Je ne veux pas d’un Jesé à 40%. S’il veut venir et que Las Palmas peut boucler l’opération, il n’y aura aucun doute. Je dirais même au président de le ramener sur l’île tout de suite ! », a expliqué, dans les colonnes de La Provincia, Paco Jemez.