PSG : Jesé coûte une fortune, Paris dit stop !

Dans : PSG.

De retour de son prêt au Sporting Portugal, Jesé Rodriguez a encore un an de contrat au PSG, où il n’est jamais parvenu à s’imposer.

Absent de la reprise du groupe professionnel, l’Espagnol effectuera au mieux son retour avec ses coéquipiers à la fin de la saison sportive, c’est-à-dire fin août. Mais en attendant, l’ancien attaquant du Real Madrid ne chôme pas. En effet, le buteur de 27 ans poste quotidiennement sur les réseaux sociaux ses séances d’exercice physique. Sans aucun doute, Jesé est déterminé à prouver sa valeur en 2020-2021. Mais selon les informations obtenues par Le Parisien, il y a peu de chances que cela soit sous les couleurs du Paris Saint-Germain…

Et pour cause, le média francilien indique que le Paris SG est prêt à tout pour se séparer de l’ancien Madrilène, notamment en raison de son très encombrant salaire. Aussi fou que cela puisse paraître au vu de son niveau et de ses rares prestations sous le maillot parisien depuis sa signature, Jesé Rodriguez est rémunéré à hauteur de 7 ME par an dans la capitale. Ces dernières années, le PSG n’a pas payé l’intégralité du salaire de l’Espagnol qui était sans cesse prêté. Mais cet été, la mascarade doit prendre fin selon Leonardo, qui pourrait bien employer la manière forte pour se séparer de Jesé Rodriguez puisqu’une résiliation de contrat est tout simplement envisagée par la direction du Paris Saint-Germain. Si cela n’est pas possible, Paris tentera de trouver un ultime prêt à Jesé. Pour les dirigeants, la priorité sera de trouver un club capable de supporter la quasi-totalité du salaire francilien. Plus que jamais, l'heure n'est plus aux dépenses inutiles à Paris, qui a perdu 206 ME en raison de la crise du coronavirus.