PSG : Istanbul plutôt que Paris, Bernardo Silva a tranché

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG fait le forcing pour signer Bernardo Silva en vue de la saison prochaine. Le Portugais pourrait ainsi retrouver Luis Campos qu'il avait connu à Monaco. Toutefois, un transfert n'est pas encore à l'ordre du jour pour celui qui se concentre sur la finale de la Ligue des Champions à Istanbul.

Souviens-toi l'été dernier, le titre d'un film célèbre mais aussi un message qui résonne dans l'esprit de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG va débuter son deuxième mercato estival dans le club de la capitale et, cette fois-ci, il ne veut pas se louper. L'été dernier, son recrutement avait été trop tardif et surtout pas assez qualitatif. L'entrejeu parisien a vu l'arrivée de plusieurs joueurs moyens, pas suffisamment forts pour concurrencer les géants d'Europe. Un an plus tard, Campos mise sur des valeurs sûres avec notamment le Portugais de Manchester City, Bernardo Silva. Un joueur qu'il avait amené à Monaco en 2014 avec le succès qui en a découlé pour le club de la Principauté.

Le PSG drague Silva, ce dernier pense à la C1

Le PSG est derrière Luis Campos sur le dossier. Les choses n'ont d'ailleurs pas traîné puisque le club parisien a fait une première offre pour Silva. Une information signée Relevo et son journaliste Matteo Moretto. Sur Twitter, ce dernier ajoute que Manchester City et le joueur portugais ont pris acte des intentions parisiennes mais qu'aucune réponse ne devrait arriver pour le moment. Ces derniers n'ont qu'une chose à l'esprit : la finale de la Ligue des champions, le 10 juin prochain à Istanbul contre l'Inter Milan.

« Le PSG a déjà fait une offre pour Bernardo Silva. Manchester City et les Portugais attendront la fin de la saison pour trancher. Le joueur est concentré sur la finale de la Ligue des Champions et n'a pas encore donné son accord. Le PSG a Bernardo comme cible prioritaire, mais aussi Randal Kolo Muani pour renforcer l'attaque », écrit Moretto. Malgré la bonne et rapide initiative du PSG, les supporters parisiens devront s'armer de patience avant de voir l'élégant Bernardo Silva fouler la pelouse du Parc des Princes.