PSG : Il simule ou pas ? Neymar en adoration devant Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son arrivée cet été au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel semble faire totalement l’unanimité.

En effet, le technicien allemand jouit d’une excellente cote, aussi bien auprès des observateurs du club parisien que des joueurs eux-mêmes. Présent en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions face à l’Etoile Rouge de Belgrade mercredi, Neymar a confirmé que Thomas Tuchel avait tout bon au PSG. « Je me retrouve en lui » a même confié le Brésilien, très élogieux envers l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund.

« C’est vrai qu’il a apporté quelque chose de nouveau au PSG. Depuis notre première conversation l’année dernière, je me suis rendu compte de sa soif de victoire. Il veut s’améliorer de plus en plus, montrer son meilleur visage. Je me retrouve lui car c’est un coach jeune qui sait où aller. J’espère qu’il peut nous mener en Ligue des Champions, là où on veut aller. On veut aller vers le succès et je veux lui montrer de quoi je suis capable » a expliqué un Neymar dont l’attitude s’est nettement améliorée ces dernières semaines. En partie grâce à Thomas Tuchel ? Au vu de ce bel hommage, c’est possible.