PSG : Il rend fou ses dirigeants, mais au moins, il n'ira pas au Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Toujours en négociations avec le PSG pour sa prolongation, Adrien Rabiot refuse régulièrement les propositions du club de la capitale.

Manque de résultats en Ligue des Champions, positionnement sur le terrain, salaire, tout y passe pour ne pas signer de nouveau contrat au PSG. Une situation qui intéresse beaucoup le FC Barcelone, persuadé que le milieu de terrain serait parfait dans son effectif. Mais à une semaine de la fin du marché des transferts, le club catalan s’est fait une raison, et selon la radio locale RAC1, l’idée de faire venir Rabiot en urgence à la fin du mois d’août a été totalement abandonnée.

Le gaucher se dirige donc tranquillement vers une saison sans prolonger son contrat, et un statut dans quelques mois qui intéressera forcément au plus haut point le géant catalan, mais aussi la Juventus, le Milan AC, Liverpool ou le Real Madrid, qui suivent ce dossier de près. Nul doute que la question de son avenir sera de toute façon d’actualité tout au long de la saison, surtout à l’heure où le PSG, et notamment Antero Henrique, s’énerve de voir Rabiot et son entourage profiter de leur position de force pour négocier chaque détail de son futur contrat, qu’il ne signera peut-être jamais.