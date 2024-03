PSG ‍: Il ose montrer sa fiche de paye, transfert refusé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malgré un statut de remplaçant, Carlos Soler touche quand même un énorme salaire du côté du Paris Saint-Germain. Autant dire que le milieu espagnol n’est pas prêt de quitter la capitale française.

La soupe est plutôt bonne au PSG concernant les salaires. Et ce n’est pas Carlos Soler qui dira le contraire. Avec une rémunération mensuelle brute de 400 000 euros, il n’est que le 18e joueur le mieux payé du PSG, mais il intègre tout même le Top 25 des plus gros salaires de la Ligue 1. Ce qui est très correct pour un joueur rarement titulaire au PSG. Avec un temps de jeu de 959 minutes depuis le début de la saison, Soler a disputé 22 matchs pour un but et quatre passes décisives au compteur. Des statistiques plutôt correctes par rapport à son temps de jeu, même si Luis Enrique en voudrait encore plus de la part de son milieu offensif. Mais l’entraîneur espagnol va devoir faire avec Soler lors des prochaines saisons, car avec son salaire actuel, l’ancien joueur de Valence est « inabordable » pour pratiquement tous les clubs européens, d’après le site El Gol Digital.

Plus personne ne peut recruter Carlos Soler

Carlos Soler inasumible para el Valencia con su salario actual https://t.co/EmCvDhfVJE — 💥Fútbol, deporte, series, televisión y actualidad (@el_GOLDIGITAL) March 24, 2024

Pas de quoi inquiéter Soler, qui dispose d’un contrat jusqu’en 2027 au PSG. Recruté contre un chèque de 18 millions d’euros en Liga en 2022, le joueur de 27 ans espère bien continuer à gratter du temps de jeu d’ici à la fin de la saison, et notamment en Ligue des Champions, où le PSG affrontera le Barça en quarts de finale. Histoire aussi de justifier un salaire qu’il retrouvera probablement pas ailleurs qu’à Paris, sauf s’il venait à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’équipe-type de Luis Enrique au cours des prochains mois. En attendant, le FC Valence, son ancien club, est venu aux renseignements, et en dehors d'un prêt avec la prise en charge d'une partie de son salaire au PSG, Los Ché ont renoncé à tout transfert pour Carlos Soler.