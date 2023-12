PSG ‍: Il ne joue jamais, mais il cartonne au mercato

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Prêté la saison passée à Fulham, sans grand succès, Layvin Kurzawa ne dispose pas de temps de jeu à Paris. Pourtant, le latéral gauche conserve une belle cote sur le marché des transferts.

Depuis la saison 2020/2021, Layvin Kurzawa n'a disputé que 8 matchs. Le défenseur n'a joué qu'un seul match cette saison, huit minutes lors de la victoire 3-0 du PSG contre Strasbourg. L'ancien joueur de l'AS Monaco n'est plus dans les plans de la direction parisienne et encore moins dans ceux de Luis Enrique. Profitant d'un très gros salaire, Layvin Kurzawa a pris la décision de rester à Paris, en dépit de poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Mais le contrat du joueur de 31 au PSG s'achève en juin prochain et ne sera assurément pas prolongé. Selon les informations d'Ekrem Konur, l'international français (13 sélections) a plusieurs pistes sur le mercato et devrait facilement rebondir l'année prochaine pour se trouver un nouveau club.

Placardisé au PSG, Kurzawa a la cote au mercato

💣💥 #EXCL | League 1, Turkish Super League and Serie A clubs could make an offer for PSG's 31-year-old French left-back Layvin Kurzawa in January. 🇫🇷 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/kacsjGWN3A — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 14, 2023

À partir de janvier 2024, Layvin Kurzawa sera libre de s'engager où il le souhaite et de discuter avec n'importe quel club. Le journaliste, spécialisé dans les transferts, avance que des équipes qui évoluent en Ligue 1, en Turquie et en Serie A sont intéressées par les services de Kurzawa, malgré son temps de jeu presque inexistant depuis trois saisons. Présent à Paris depuis 2015, le latéral gauche est l'un des plus anciens joueurs de l'effectif mais n'a jamais été en mesure de s'imposer. Cela n'empêche pas plusieurs clubs de se pencher sur lui. Fulham avait tenté le coup la saison dernière mais le résultat n'avait pas été concluant avec seulement 6 matchs disputés. Layvin Kurzawa a tout de même emmagasiné une grosse expérience, avec notamment 32 matchs de Ligue des Champions joués, entre le PSG et Monaco, ainsi que 12 titres remportés.