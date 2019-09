PSG : Il est fier d'évoluer dans la même équipe que Gueye

Dans : PSG, Ligue 1.

Et dire qu’Antero Henrique lui a préféré Leandro Paredes en janvier 2019. Thomas Tuchel, qui faisait déjà le forcing pour récupérer Idrissa Gueye, n’avait pas eu gain de cause à ce moment-là, voyant son directeur sportif faire signer l’Argentin, pour plus d’argent, et à un poste où ce n’était pas nécessaire. L'erreur est désormais réparée, avec six mois de retard. Pour le premier match de Ligue des Champions, ce mercredi face au Real Madrid, le Sénégalais a éclaboussé la rencontre de son talent, dominant totalement le milieu de terrain adverse, et étouffant par exemple le relanceur Toni Kroos. De quoi obtenir les louanges de ses coéquipiers, et d’un Presnel Kimpembe totalement épaté.

« Gueye ? C’est un monstre. Il nous fait beaucoup de bien. En plus d’être un travailleur acharné, il est bon techniquement. Le club, les supporters et ses coéquipiers peuvent tous être fiers de lui », a souligné le défenseur, qui a du être rassuré de voir un tel ratisseur de ballons évoluer juste devant lui. En effet, à l’image d’un Ngolo Kanté en équipe de France, un tel poumon capable d’arrêter les actions adverses change littéralement le visage d’une formation, et le PSG risque bien de ne plus pouvoir se passer de l’ancien d’Everton cette saison.