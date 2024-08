PSG ‍: Il crève l’écran à 16 ans, Luis Enrique veut le faire signer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique a profité des nombreux joueurs en phase de reprise pour voir des jeunes à l’oeuvre lors du match amical entre le PSG et Sturm Graz jeudi (2-2). Ibrahim Mbaye (16 ans) a particulièrement crevé l’écran.

La rencontre amicale de jeudi entre le Paris Saint-Germain et Sturm Graz ne sera pas très riche en enseignements pour Luis Enrique. Et pour cause, l’entraîneur parisien était encore privé d’une partie de son effectif et de nombreux jeunes ont été alignées. Il est néanmoins toujours intéressant pour un entraîneur de voir quels sont les jeunes joueurs qui arrivent à tirer leur épingle du jeu lors de ce type de match. Jeudi face à Sturm Graz, c’est indiscutablement Ibrahim Mbaye qui a tapé dans l’oeil des observateurs et des supporters.

Du haut de ses 16 ans, l’ailier parisien, qui a beaucoup permuté avec Randal Kolo Muani durant la rencontre, a laissé une excellente impression. Buteur, il a fait preuve d’audace et de sang-froid pour livrer une rencontre aboutie. De quoi envisager sa présence dans le groupe professionnelle cette saison et son intégration totale à la rotation de l’effectif ? Il convient bien sûr de ne pas griller les étapes, mais Luis Enrique a prouvé par le passé qu’il adorait lancer des jeunes, tels Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Yoram Zague. S’il veut avoir sa chance avec le Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye va cependant devoir régler sa situation contractuelle.

Le PSG veut vite boucler la signature de Mbaye

Dans son édition du jour, L’Equipe indique que le staff parisien a flashé sur l’attaquant de 16 ans depuis longtemps et qu’il devrait de plus en plus être intégré au groupe professionnel… à condition de signer son premier contrat professionnel au PSG. Considéré en interne comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au centre de formation du PSG, Mbaye va rapidement devoir prendre sa décision quant à son avenir, car l’idée du club de la capitale est de le faire signer au plus vite. Les négociations devraient logiquement s’accélérer après cette première rencontre amicale remarquée de la part d’Ibrahim Mbaye sous les ordres de Luis Enrique.