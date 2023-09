PSG ‍: Hugo Ekitike est perdu, l'offre inattendue tombe

Le Paris Saint-Germain a bouclé son mercato estival avec le recrutement de Randal Kolo Muani mais n'a pas réussi à vendre Hugo Ekitike, considéré comme indésirable. L'attaquant français a désormais une piste concrète en Russie.

Le PSG a frappé fort cet été avec un recrutement ambitieux mais surtout logique, afin de combler ses largesses et d'améliorer certains secteurs de jeu, comme celui de l'attaque. De nombreux joueurs indésirables ont également quitté le club de la capitale. Ce n'est pas le cas d'Hugo Ekitike, qui était pourtant censé rejoindre Francfort, au moment de l'arrivée de Kolo Muani. L'ancien buteur du Stade de Reims a refusé de signer dans le club allemand, lui qui rêve apparemment de Premier League. Ce n'est pourtant pas ce championnat qui pourrait être sa future destination puisque selon les renseignements de Ben Jacobs, c'est bien la Russie qui s'intéresse au joueur de 21 ans. En particulier le Zénith Saint-Pétersbourg.

As of now no sale for Hugo Ekitike. Several markets still open, so could yet be September movement.



Frankfurt tried for €35m. Still a €40m offer from Zenit on table. Offers from Palace and West Ham. Ekitike wanted Palace move on loan then to keep options open. PSG unwilling.🇫🇷 pic.twitter.com/t7GClxYpZA