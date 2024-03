Il veut fuir l'Arabie Saoudite et rêve du PSG pour le sauver

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

L'été dernier, l'Arabie saoudite a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant pléthore de stars. Un gros coup mais quelques mois plus tard, le constat est accablant, notamment au niveau des audiences. Certains joueurs veulent également déjà partir, c'est le cas de Sergej Milinkovic-Savic, toujours surveillé par le PSG.

Si Neymar est blessé depuis le début de la saison, Al-Hilal file tout de même vers le titre en Arabie saoudite. De plus, l'équipe de Jorge Jesus est encore en lice pour réaliser un quadruplé historique avec la coupe nationale, la Supercoupe, la Ligue des Champions et le championnat. Leader de la Saudi Pro League avec 12 points d'avance sur Cristiano Ronaldo et Al Nassr, Al-Hilal est en bonne voie. Malgré l'opportunité de marquer l'histoire et de remporter des trophées, d'après les informations de Fichajes, Sergej Milinkovic-Savic est malheureux en Arabie saoudite et envisage déjà un retour en Europe. Cela tombe bien car le PSG est toujours intéressé par ses services. Luis Enrique aurait en plus donné son accord pour recruter le milieu de terrain lors du prochain mercato estival.

Milinkovic-Savic supplie le PSG de le faire quitter l'Arabie saoudite

RECORD BREAKERS!

HISTORY MAKERS!

The longest winning streak in football history🫡💙 Let’s gooo @Alhilal_FC pic.twitter.com/5CE3Xn3IF2 — Sergej Milinković-Savić (@sergej__savic) March 12, 2024

Auteur de 30 matchs disputés depuis son arrivée à Al-Hilal, Sergej Milinkovic-Savic a inscrit 10 buts et a délivré 10 passes décisives. Des statistiques qui font de lui l'un des meilleurs joueurs du championnat saoudien. Mais malgré un salaire très confortable, le joueur de 29 ans ne souhaite plus jouer à Riyad et aimerait retourner en Europe. Paris serait une destination idéale pour rebondir. L'ancien joueur de la Lazio de Rome n'est pas le premier à mal vivre l'exil en Arabie saoudite. Jordan Henderson a lui aussi quitté son club d'Al-Ettifaq au bout de six mois, pour rejoindre l'Ajax. Au PSG, le secteur du milieu de terrain a besoin de renforts et Luis Enrique n'a pas encore totalement défini ses titulaires. Ainsi, Sergej Milinkovic-Savic pourrait s'imposer dans l'entrejeu parisien. Reste à savoir si Al-Hilal va accepter de le vendre, seulement un an après l'avoir signé contre 40 millions d'euros. Sur Transfermarkt, sa valeur est évaluée à 35 millions. Le PSG le suit depuis longtemps et pourrait enfin passer à l'action.