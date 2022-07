PSG : Herrera explique la trahison de Mbappé au Real

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Interrogé par une radio espagnole, Ander Herrera est revenu sur la décision de Kylian Mbappé. L'attaquant longtemps annoncé au Real Madrid a finalement prolongé son contrat au Paris Saint-Germain. Un choix pas si étonnant si l’on en croit son coéquipier.

Près de deux mois plus tard, la décision de Kylian Mbappé fait toujours parler en Espagne. Le sujet a de nouveau été abordé lors d’un entretien de son coéquipier Ander Herrera sur les ondes de la Cadena COPE. Nos confrères espagnols ont toujours du mal à comprendre pourquoi l’attaquant a finalement prolongé au Paris Saint-Germain alors qu’il rêve d’évoluer au Real Madrid. Pourtant, l’explication n’est pas si compliquée d’après le milieu de terrain.

« La décision de Mbappé est conforme à ce que je pouvais penser, a répondu Ander Herrera. S'il était parti, je n'aurais pas été surpris. Mais le fait de devenir le plus grand joueur de l'histoire du club, le meilleur buteur de tous les temps, et de remporter la Ligue des Champions tant attendue, c'est une motivation énorme pour lui. Je comprends la grandeur d'équipes comme le Real Madrid, mais il faut respecter un garçon parisien qui veut marquer l'histoire dans son club. »

Pendant cet échange, l’ancien joueur de Manchester United a dû commenter les rumeurs concernant son propre départ. Lui que l’on annonce poussé vers la sortie. « On sait qu'ici la presse adore parler du PSG, je sais comment ça fonctionne. A chaque mercato, mon nom sort et rien ne change. Je suis heureux et l'idée est de continuer ici, a prévenu l’Espagnol. C'est très vendeur de parler du PSG. Mes amis me racontent ce qui sort et je lis beaucoup de choses qui n'arrivent pas. Je comprends qu'il n'y ait pas de nouvelles tous les jours, et la presse doit parler d'hypothèses. »

Herrera veut lui aussi rester

Une fois le mercato terminé, les médias se focaliseront à nouveau sur les ambitions du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ce que le Parisien ne comprend toujours pas. « Logiquement, dominer le football français est l'objectif, et le rêve du club est de remporter la Ligue des Champions. Mais pour nous, le principal objectif est de continuer à dominer en France. Logiquement, la Ligue des Champions est un rêve, mais ce ne serait pas juste d'en faire une obligation », a regretté Ander Herrera, qui se projette sur la saison prochaine malgré sa non-convocation à la tournée au Japon.