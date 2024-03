PSG ‍: Hakimi ne partira pas sans rien

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé l'été prochain, on murmure qu'Achraf Hakimi serait moins motivé à l'idée de rester au PSG sans son ami. Mais, que les supporters parisiens se rassurent, le Marocain ne quittera pas Paris sans C1.

Toujours en lice en Ligue des champions et fixé depuis vendredi sur son futur parcours, le PSG espère mettre la main sur la Coupe aux grandes oreilles le plus vite possible. C'est d'autant plus le cas cette saison que ce sera la dernière occasion avec Kylian Mbappé dans ses rangs. Le leader d'attaque parisien et meilleur buteur du club s'en va cet été. Il devrait rejoindre le Real Madrid pour les prochaines saisons. Dès lors, comment imaginer le PSG triompher en Ligue des champions sans sa star et même face à elle ? Annoncé hésitant à propos de son avenir à Paris, Achraf Hakimi a sans doute eu cette interrogation. En plus, Kylian Mbappé est connu comme étant son ami personnel.

Le PSG doit gagner la C1 avec Hakimi

Le latéral marocain a récemment nié vouloir quitter le PSG à l'issue de la saison. Amazon Prime Vidéo est venu soutenir sa défense. En effet, le diffuseur de la Ligue 1 a publié un entretien du joueur avec Smail Bouabdellah. Dans cette interview réalisée en voiture avec le journaliste, Hakimi est clair concernant ses ambitions au PSG : il doit faire partie de la première équipe parisienne à soulever la C1. Tant que cet objectif n'est pas atteint, il est impensable de le voir quitter la capitale.

🗣️ "Je suis venu au @PSG_inside pour faire l’histoire (…) gagner la première Ligue des champions du club."



🔝 Les ambitions d’Achraf Hakimi, évoquées quelques mois auparavant aux côtés de @SmaBouabdellah. pic.twitter.com/jXy2bPstWs — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 15, 2024

« Pour écrire l’histoire, je veux gagner des titres. Je veux faire gagner des titres au club et si possible des titres qu’il n’a pas encore gagné aujourd’hui. Là, Paris n’a pas encore gagné la Champions League. Moi, je suis arrivé à Paris pour cela, pour écrire l’histoire de Paris. Beaucoup de joueurs ont déjà gagné la Ligue 1 et j’ai cette possibilité. Mais, la Ligue des champions c’est difficile et le PSG n’a jamais réussi à la gagner. Je veux être dans l’équipe qui la gagne ici, qu’on retienne que la première Ligue des champions gagnée soit avec Achraf Hakimi », a t-il confié. Au vu du parcours un peu dégagé qui se profile pour le PSG en C1, son rêve est largement réalisable d'ici la fin de saison. De quoi lui permettre de marquer l'histoire du PSG et avec son ami Kylian Mbappé au passage.