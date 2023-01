PSG : Hakimi en danger, Mukiele arrive en force

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Excellent lors de la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, Achraf Hakimi a bénéficié de quelques jours de repos. Pendant cette période, Nordi Mukiele en a profité pour monter en puissance avec de très bonnes performances. La place de titulaire d'Hakimi est menacée.

Pendant qu'Achraf Hakimi réalisait un parcours historique avec le Maroc au Qatar, Nordi Mukiele en a profité pour travailler afin de maintenir sa forme. L'ancien joueur du RB Leipzig, doublure du Marocain, a été très bon lors des matchs de préparations où il a su se montrer décisif. Tout comme lors du retour à la compétition du PSG où le latéral droit a d'abord tenu son rang contre Châteauroux en 32e de finale de la Coupe de France, avant de délivrer deux passes décisives contre Angers en Ligue 1. Petit à petit, le défenseur français, capable d'évoluer dans l'axe tout comme sur le côté droit, monte en puissance. Christophe Galtier a été particulièrement élogieux envers le natif de Montreuil et a même remis en cause son statut au sein de la formation parisienne.

Mukiele est plus que la doublure d'Hakimi au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nordi Mukiele (@nordimukiele)

« Il est plus qu’une doublure. Il a cette capacité à être très polyvalent, à pouvoir jouer en défense centrale ou à droite dans une défense à trois ou à quatre. Nordi a élevé son niveau de jeu. Il est très très bien physiquement. Dans cette organisation-là, on a besoin d’avoir des pistons très hauts et très agressifs, qui amènent une vraie valeur ajoutée sur le plan offensif. Dans ce sens-là, il est très bien en ce moment. C’est un gros avantage pour moi, l’entraîneur, mais aussi pour l’équipe d’avoir des joueurs comme Nordi et Achraf sur le côté » a confié le technicien français en conférence de presse après la victoire contre le SCO. Christophe Galtier laisse entendre que la place de titulaire n'est pas assurée à 100% pour Hakimi qui va devoir redoubler d'efforts, car Mukiele est bien motivé à s'imposer au dans le couloir droit de la défense du PSG.