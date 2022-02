PSG : Hakimi crie vengeance contre le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ancien joueur du Real Madrid, le latéral droit parisien Achraf Hakimi est revenu sur son départ du club merengue dans les colonnes de Marca.

A la veille du match entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des Champions, les regards sont tournés vers Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi et Karim Benzema… mais pas seulement. En effet, les observateurs auront également un œil sur Achraf Hakimi, excellent avec le Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations et qui va retrouver son ancien club à l’occasion de ce choc des 8es de finale de la Ligue des Champions. Les regards seront d’autant plus tournés vers Achraf Hakimi que lors d’une interview accordée à Marca à la veille de PSG-Real, le défenseur parisien a expliqué que s’il avait quitté le Real Madrid, c’est avant tout parce que le club merengue ne voulait pas miser sur lui. Le Marocain aura donc à cœur de prouver à ses anciens dirigeants qu’ils ont eu tort en le vendant à l’Inter Milan, qui l’a ensuite très bien vendu au Paris Saint-Germain.

Hakimi revient sur son départ du Real Madrid

Victoria con dedicatoria especial 🎂❤️ pic.twitter.com/azv3GZdQhS — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 11, 2022

« J'ai quelques années de plus, je suis plus mature, j'ai plus d'expérience. À Madrid, j’arrivais du Castilla, je jouais avec des jeunes sans avoir d'expérience à un niveau professionnel de haut niveau. C'est vrai que quand tu rejoins Madrid pour la première fois tu viens de jouer pour le Castilla et c'est normal que le club ne parie pas autant car tu es un jeune joueur. Mais ensuite, quand je suis parti pour Dortmund, j'ai été prêté et j'ai fait deux belles saisons et j'ai dû revenir et décider. Et puis Madrid, je pense, ne pariait toujours pas sur moi, même si je pouvais continuer à jouer à un haut niveau. Et quand je suis parti pour l'Inter après avoir été transféré, il y avait aussi une option d'achat de Madrid et ils ne l'ont pas levée non plus, donc je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs. Et je suis content car je pense que ces clubs n'ont pas eu tort de parier sur moi » a analysé Achraf Hakimi, qui aurait aimé avoir sa chance au Real Madrid après ses deux ans en prêt au Borussia Dortmund, où le Marocain avait brillé. Le club merengue a finalement fait le choix de se séparer d’un Achraf Hakimi qui aura à cœur de briller mardi soir pour prouver au Real qu’il a eu tort.