PSG ‍: Haaland à Paris, la vérité éclate

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Erling Haaland à Paris pour préparer son arrivée au PSG ? C'est le fantasme entretenu ces dernières heures, mais qui se heurte à quelques révélations de son entourage.

Actuellement en vacances puisqu’il a terminé sa saison avec Manchester City et n’est pas concerné par l’Euro qui arrive, Erling Haaland a été annoncé à Paris en ce début de semaine. Pour quelques jours, le cyborg des Citizens a posé ses valises dans un hôtel huppé de la capitale française. Mais surtout, il est venu en compagnie de Rafaela Pimenta, qui est sa représentante, et qui ne semble à priori pas la personne avec qui il viendrait sur Paris pour passer quelques jours de vacances.

La raison de la présence de Haaland à Paris dévoilée

Résultat, le rapprochement a été fait avec une arrivée au Paris SG pour cet été. Le club de la capitale française a besoin d’une recrue offensive de gala pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Et malgré un contrat en béton, Erling Haaland a tout de même essuyé beaucoup de critiques ces derniers temps, notamment sur ses performances dans les grands matchs. Pas de quoi a priori le faire partir, sauf si Nasser Al-Khelaïfi décidait de faire des folies à plus de 150 millions d’euros. C’est d’ailleurs ce que certains comptes pro-PSG ont assuré, expliquant que la présence de Maxwell, ancien défenseur et dirigeant parisien, dans la société de la successeur de Mino Raiola, pouvait pousser l’ancien du Borussia Dortmund vers Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Toutefois, un autre son de cloche s’est fait entendre en réaction à cette information de l’arrivée d’Haaland à Paris. Dans la presse norvégienne, ce passage de la star de tout un pays et son éventuel transfert ont provoqué un contre-feu et des fuites dans l’entourage du cyborg. Ses proches ont ainsi assuré que si Haaland était dans la capitale française, c’était surtout pour tourner un spot publicitaire d’une très grande marque. Et cela explique aussi la présence de sa représentante qui souhaite l’accompagner sur ce gros contrat à respecter. De plus, le Norvégien pourrait, s’il en a le temps, aller voir quelques matchs à Roland Garros, si le temps le permet.

Pas de rendez-vous avec Luis Campos ou Nasser Al-Khelaïfi au programme, surtout que le PSG et Manchester City n’ont jamais abordé frontalement un tel transfert. Même si tout peut aller très vite et que le projet parisien a tout de même besoin d’une tête d’affiche, voir Erling Haaland faire le forcing pour rejoindre le champion de France n’est pas encore d’actualité.