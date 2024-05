PSG ‍: Haaland arrive à Paris, elle met le feu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Erling Haaland sort d'une saison moyenne avec Manchester City malgré un total de buts solide. Le PSG se cherche un avant-centre de gala pour cet été. Le mariage peut-il avoir lieu ? En tout cas, le Norvégien est à Paris avec sa représentante.

Un coup de tonnerre en vue au Paris SG pour le mercato estival afin de compenser le départ de Kylian Mbappé ? Il ne faut rien écarter puisque Nasser Al-Khelaïfi a récemment reçu le feu vert de l’UEFA pour dépenser comme bon lui semble cet été. Avec le départ de la dernière méga-star de l’effectif parisien, il y a de la place pour un joueur offensif de gala. Si des noms comme Bernardo Silva ou Victor Osimhen sont parfois évoqués, la venue d’Erling Haaland serait une énorme prise et une grosse surprise. Le transfert est encore très lointain, mais le journaliste Romain Collet-Gaudin, qui officie pour DAZN et Eurosport notamment, dévoile que le Norvégien, qui vient de terminer sa saison sur une défaite et un match décevant sur le plan personnel en finale de la Cup face à Manchester United, va passer ces prochains jours sur Paris.

Haaland au PSG, Maxwell dans le coup ?

👀 Erling Haaland est arrivé à Paris ce soir et séjournera 2 nuits dans un palace de la capitale 🇫🇷

Le joueur de Manchester City est notamment accompagné de son agente Rafaela Pimenta. — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) May 27, 2024

L’attaquant de Manchester City est un spécialiste des voyages festifs pendant ses vacances, et le fait que sa sélection ne dispute pas l’Euro va une nouvelle fois lui permettre de faire un petit tour du monde. Celui-ci commence donc par la capitale française. Jusque-là, rien d’incroyable, mais l’information suivante dévoilée a de quoi surprendre. En effet, Haaland a posé ses valises au pied de la Tour Eiffel en compagnie de sa représentante. Rafaela Pimenta, membre pionnière du clan Raiola, fait partie de ceux qui représentent les intérêts du Norvégien, comme le père du joueur. Sa présence a de quoi surprendre car a priori peu de questions se posent sur l’avenir d’Haaland.

Ce dernier est encore sous contrat avec Manchester City sur le long terme, et s’il a parfois été évoqué un départ prématuré avec une clause, celle-ci ne serait applicable qu’à partir de 2025. Mais la presse anglaise a déjà fait savoir ces dernières semaines que Haaland aurait bien compris que le Real Madrid ne comptait pas le faire venir à l’avenir après avoir recruté Kylian Mbappé, et les critiques pleuvent à son encontre à City. Ses performances transparentes dans les grands matchs rappellent que le Scandinave n’est pas un cyborg si imperturbable que cela. De là à ouvrir la porte à un départ vers le PSG, il y a encore une sacrée marge, mais les indices commencent à pointer le bout de leur nez. Notamment le fait que Maxwell, ancien joueur et dirigeant du club parisien, ait aussi des responsabilités dans la société de Rafaela Pimenta, et donc une implication directe dans ce dossier.