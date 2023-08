PSG ‍: Gonçalo Ramos pour 80 ME, c’est cadeau

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre depuis le début du mercato, le PSG a enfin trouvé son bonheur. Gonçalo Ramos va rejoindre la capitale française pour un transfert estimé à 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus.

Après avoir tenté de recruter Victor Osimhen puis Harry Kane, le Paris Saint-Germain a finalement trouvé un accord avec le Benfica Lisbonne pour le transfert de Gonçalo Ramos. A moins d’un énorme retournement de situation, l’international portugais de 22 ans va devenir dans les prochains jours l’avant-centre du PSG. Le deal, qui pourrait finalement se conclure sur un prêt avec option d’achat obligatoire, va coûter 80 millions d’euros bonus compris au champion de France en titre.

Un tarif énorme, proche de celui réclamé par Tottenham pour un joueur beaucoup plus chevronné en la personne d’Harry Kane. Mais pour Walid Acherchour, interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, la négociation a bien été menée par le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le consultant estime qu’un joueur avec un tel potentiel à seulement 22 ans et qui s’impose déjà comme un titulaire de la sélection portugaise vaut bien ce prix. Surtout dans un marché où El Bilal Touré coûte 30 millions d’euros et où Loïs Openda a été vendu près de 50 millions d’euros par le RC Lens malgré une expérience quasi nulle en Europe.

Walid Acherchour applaudit le PSG dans le dossier Ramos

« Gonçalo Ramos j’aime bien donc je voulais en parler. Il se trouve qu’aujourd’hui, par rapport à ce que le PSG peut faire de mieux si on enlève les dossiers Kane et Osimhen. Mon seul gros bémol c’est qu’il s’agit encore d’un joueur de Jorge Mendes et le poids que cet agent prend à Paris me dérange. Mais on parle d’un joueur de 22 ans qui a connu la pression au Benfica Lisbonne et avec la sélection portugaise. Il a su gérer la pression d’être le n°9 de ces deux équipes et notamment avec la sélection où il a été titulaire à la place de Cristiano Ronaldo en 8e de finale de la Coupe du monde en 2022 » estime Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.

« C’est un joueur qui sort de deux quarts de finale de Ligue des Champions avec Benfica. Cette année il a posé de gros problèmes au PSG et à la Juventus Turin, à 22 ans il s’est déjà créé une expérience européenne. C’est un joueur qui a été sans cesse intéressant durant la saison. Si je mets ça en comparaison avec ce que Paris est en Ligue 1, avec ce que Luis Enrique veut mettre en place, je pense que Gonçalo Ramos c’est le bon choix pour le PSG. Selon moi, son prix n’est pas si élevé quand on compare avec les prix de joueurs comme El Bilal Touré, Openda. Pour une fois, Paris ne surpaye pas, c’est un prix raisonnable pour un marché compliqué comme celui des n°9 » a analysé le chroniqueur, très emballé par la venue de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain. Une arrivée qui devrait également combler Luis Enrique, lequel attend la venue d’un buteur depuis de longues semaines au PSG.