PSG ‍: Gonçalo Ramos bidon, il stoppe le bashing

A quelques heures du coup d’envoi du premier match de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, un gros doute existe dans le onze de Luis Enrique entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Qui de Gonçalo Ramos ou de Randal Kolo Muani accompagnera Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain ce mardi soir lors de la première journée de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund ? Le doute est total alors que l’international portugais était titulaire contre Nice, un match au cours duquel il n’a pas vraiment brillé… au contraire de l’ex-attaquant de Francfort, percutant dès lors qu’il est entré et qui a offert une passe décisive à Kylian Mbappé. Ces dernières heures, sans certitude pour autant, la tendance est à une titularisation de Randal Kolo Muani.

Mais pour Jocelyn Gourvennec, il ne serait pas si fou de voir Gonçalo Ramos maintenu dans le onze de départ par Luis Enrique. Et pour cause, l’ex-entraîneur des Girondins de Bordeaux estime dans L’Equipe que malgré le bashing dont il commence à être victime, l’attaquant de la sélection portugaise offre pour le moment plus de garanties que Randal Kolo Muani. « Un entraîneur a besoin de garanties et Dembélé en offre beaucoup plus. Sur ce côté, on peut imaginer aussi, dans une configuration différente, un Hakimi qui prend tout le couloir. Mais ce serait dans un contexte précis. Après, pour accompagner Mbappé et Dembélé, le seul doute, c'est dans l'axe » estime Jocelyn Gourvennec avant de poursuivre et de détailler son opinion.

Gourvennec opte pour Ramos plutôt que pour Kolo Muani

« Ramos est un peu en dedans mais il a, au moins, deux atouts : pour un joueur de son âge, il est très expérimenté à la fois par ses matches en C1 et en sélection. Le second, c'est que c'est un joueur de courses, d'efforts, il presse. Il fait les bons appels, c'est un buteur né. C'est lui qui me paraît le plus complémentaire des deux autres. Dans quelque temps, quand il y sera à 100 %, Kolo Muani qui est un aussi joueur d'efforts, généreux, fera le match, mais aujourd'hui, Ramos a de l'avance » estime Jocelyn Gourvennec, qui opterait donc pour Gonçalo Ramos plutôt que pour Randal Kolo Muani pour le match de Ligue des Champions de ce mardi entre le PSG et le Borussia Dortmund. Reste maintenant à voir quel sera le choix de Luis Enrique dans la soirée alors que chez les supporters, on opte majoritairement pour le buteur tricolore.