PSG : Giflé à Lens, Galtier en porte encore la marque

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très attendu en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a préféré s’attarder sur le rendez-vous face au Racing Club de Lens samedi soir. Une rencontre importante pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui n’a pas oublié la défaite des siens à Bollaert (3-1).

Comme on pouvait s’y attendre, Christophe Galtier n’a pas longtemps évoqué les accusations de racisme dont il fait l’objet. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a invité les journalistes présents à l’interroger sur la venue du Racing Club de Lens samedi soir. Une rencontre importante puisque les Sang et Or n’ont plus que six points de retard sur le leader de Ligue 1, dont la défaite à Bollaert avait marqué le technicien.

💬 Christophe Galtier avant le match PSG-Lens : « Il faudra que l'on soit beaucoup plus offensif que sur les derniers matches. »



Suivez en direct la conférence de presse : https://t.co/CPv7OSxnPW pic.twitter.com/xBFyNII4wn — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 14, 2023

« Responsabilité, orgueil et maîtrise seront-ils les réponses et les clés pour la victoire ? Oui évidemment, les responsabilités individuelles, a répondu Christophe Galtier. Parce que c'est une équipe en forme, et qui a été très performante tout au long de la saison. C'est évidemment lié à la qualité des joueurs mais aussi au travail de Franck Haise, leur entraîneur qui, saison après saison, a amélioré son équipe. »

Bollaert, Galtier n'a pas oublié

« C'est une équipe qui presse énormément, qui est très présente à la récupération du ballon. Et puis après elle a cette capacité à se projeter rapidement, a décrit le coach parisien. Je me rappelle que lors de notre premier match le 1er janvier, on avait eu du mal à sortir du pressing et on avait subi beaucoup de contre-attaques. Il faudra que l'on soit offensifs, beaucoup plus que sur les derniers matchs. »

« Il faudra aussi être vigilants et concentrés sur les phases de transition. Cela nous avait vraiment fait défaut au match aller. C'est un match important mais pas décisif pour le titre. Je n'irai pas sur l'orgueil mais sur l'importance de réaliser un grand match à ce moment-là », a annoncé Christophe Galtier, conscient qu’une défaite affaiblirait encore ses chances de conserver son poste la saison prochaine.