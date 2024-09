PSG-Gérone ‍: Safonov titulaire, Luis Enrique a comme un gros doute

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En l'absence de Donnarumma, le PSG hésite à faire confiance en Ligue des Champions à Matvey Safonov, qui n'a pas joué un match depuis plus de trois mois.

Présent contre Brest dans la foulée de la naissance de son enfant, Gianluigi Donnarumma s’est blessé lors du match contre Brest et ne pourra pas être sur le terrain cette semaine pour le début de la Ligue des Champions face à Gérone. Un petit coup dur pour le PSG, qui possède certes trois gardiens, mais connait quelques incertitudes derrière l’Italien à ce poste. Arnau Tenas est considéré comme le numéro 3, mais il pourrait bien débuter contre ses compatriotes ce mercredi. Car le numéro 2, Matvey Safonov, n’a pas joué un match depuis le début du mois de juin, sort d’une préparation tronquée par un virus, puis d’une absence totale de match. Il devait jouer avec la Russie pendant la trêve internationale, mais le match où il était censé être aligné au Vietnam a été annulé pour des raison climatiques.

Safonov s'annonce prêt à jouer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Résultat, Luis Enrique hésite beaucoup à lancer le Russe dans le grand bain pour un tel match, et pourrait assurer en sollicitant Arnau Tenas, qui a déjà connu la lumière la saison passée avec le PSG, laisse entendre L’Equipe. Le gardien espagnol avait bien tenu son rang l’hiver dernier, notamment avec sept arrêts décisifs lors de la victoire face au Havre quand Donnarumma avait été exclu. De son côté, Le Parisien affirme que Safonov possède toujours la priorité pour garder les buts franciliens ce mercredi, même si les premiers entrainements de la semaine vont certainement être décisifs pour permettre à l’entraineur du PSG de trancher. En tout cas, le journal local affirme que le Russe n’est pas du déstabilisé par cette soudaine titularisation qui pourrait l’attendre, et s’il est discret dans le vestiaire, il a déjà prouvé dans quelques entretiens dans la presse russe qu’il venait à Paris pour montrer sa valeur, et même pour aller chercher la place de numéro 1 dans les années à venir.