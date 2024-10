PSG ‍: Geovany Quenda fait un premier pas vers Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si le PSG de Luis Enrique n'a pas recruté autant qu'espéré l'été dernier, il continue de s'intéresser aux meilleurs cracks en devenir. Comme souvent depuis quelque temps, l'oeil du club de la capitale se tourne vers le Portugal.

Luis Enrique a un projet bien précis en tête avec le PSG et ne compte pas changer de direction. Parmi ses souhaits, le fait de pouvoir compter sur des talents en devenir. Le club de la capitale n'en manque pas mais l'Espagnol est bien conscient que Kylian Mbappé n'a pas été remplacé. Et comme il fallait s'y attendre, le Paris Saint-Germain a quelques problèmes de finition. L'hiver prochain, les champions de France devraient se montrer actifs, notamment en attaque en cas de belle opportunité. Sinon, il faudra attendre l'été. Et un profil revient de plus en plus au Paris Saint-Germain, à savoir celui de Geovany Quenda (17 ans). Le jeune ailier fait le bonheur du Sporting, qui l'a récemment prolongé avec une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros.

Geovany Quenda, le PSG va apprécier ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

D'ailleurs, cette haute de clause est due, notamment, au PSG, qui était intéressé par le jeune Portugais l'été passé déjà. Mais le club de Lisbonne avait pris trop d'avance et convaincu Quenda de jouer au moins encore une saison avec le Sporting. Le joueur, conscient des clubs intéressés (le PSG et la Premier League), sera à l'écoute des offres dans les prochaines semaines. Surtout qu'un changement majeur vient d'avoir lieu pour lui, à savoir l'arrivée d'un nouvel agent... Jorge Mendes ! Comme rappelé ces dernières heures par Culture PSG, Quenda a récemment rejoint Polaris Sports, l'une des sociétés de l'agent-star, qui s'occupera de son image. Pour rappel, Mendes représente avec Gestifute les carrières parisiennes de Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos ou encore Marco Asensio. Luis Campos, proche de Mendes, pourrait donc voir son travail facilité en cas d'approche pour un des joueurs les plus cotés du football lusitanien. Et ce n'est pas anodin.