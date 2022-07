PSG : Galtier maltraité par les fans, la crainte grandit

Dans : PSG.

Le PSG va commencer une nouvelle ère avec l'arrivée sur son banc de Christophe Galtier. L'ancien entraineur de Nice aura pas mal de pression sur les épaules dans la capitale.

Après une saison éprouvante à bien des égards, le PSG commence peu à peu sa révolution. Luis Campos a débarqué il y a quelques semaines afin de redonner une nouvelle dynamique au club de la capitale. Parmi les nombreux chantiers que doit gérer le conseiller sportif portugais, il y a celui de l'entraineur. A ce sujet, Luis Campos n'est pas allé chercher bien loin puisqu'il a décidé de s'appuyer sur Christophe Galtier, qu'il a déjà côtoyé à Lille. Les deux hommes se connaissent bien et travailleront dans un climat de confiance. Pourtant, au PSG, Galtier aura pas mal de pression sur les épaules. Jamais encore il n'a eu sous ses ordres de tels joueurs et un tel club. Aussi, Galtier devra vite enlever son étiquette marseillaise, lui ancien de l'OM et natif de la cité phocéenne. Certains se demandent même si l'ancien coach de Saint-Etienne sera bien accueilli dans la capitale. Aucun problème pour Pierre Maturana.

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné le fond de sa pensée sur le sujet. « C'est assez sain finalement d'avoir des doutes. Ce n'est pas toujours bien de se dire qu'un coach va réussir ou rater quand il arrive parce qu'on en sait rien. Quand tu as un grand coach avec une renommée qui arrive, tu as plus d'espoir et c'est normal. Aujourd'hui, les supporters se demandent ce que ça fait de recruter un coach en Ligue 1. C'est un peu nouveau aussi depuis l'arrivée des Qataris. Il peut y avoir un doute. Même si on sort un peu des qualités de Galtier, le doute peut aussi venir du précédent entraineur. Tu as pris un entraineur qui était bien coté en Angleterre, qui sortait d'une finale de Ligue des champions et ça s'est mal passé. Ils ont raison d'être un peu échaudés. Je ne crois pas une seule seconde que les supporters du PSG vont mal accueillir Christophe Galtier », a notamment indiqué Pierre Maturana, plutôt confiant pour Galtier sur son futur accueil. A noter que le coach de 55 ans sera présenté ce mardi à 5 juillet lors du conférence de presse organisée au Parc des Princes. Il aura l'occasion de parler en détails de son projet avec le PSG.