PSG : Galtier demande au Qatar de se calmer

La défaite à Marseille (2-1) en Coupe de France a laissé des traces au Paris Saint-Germain. Au Qatar, le plus hauts décideurs n’ont pas du tout apprécié cet échec. Mais de son côté, l’entraîneur Christophe Galtier appelle au calme.

En interne aussi, les récentes performances du Paris Saint-Germain inquiètent. Tout le monde a bien conscience du niveau insuffisant des Parisiens, y compris du côté de Doha. Les propriétaires au Qatar n'ont pas du tout apprécié la défaite contre l'Olympique de Marseille mercredi. Selon Foot Mercato, ce revers prouve à QSI que rien n’a changé malgré le nouveau projet confié à Luis Campos. De quoi agacer les plus hauts dirigeants du Paris Saint-Germain. Alors que Christophe Galtier, lui, conseille d’éviter la colère.

« Les joueurs étaient très touchés dans le vestiaire après le match, très touchés jeudi, a confié l’entraîneur parisien aux médias ce vendredi. Beaucoup de joueurs étaient en récupération, les autres ont fait une séance très intéressante. Il faut éviter les longs discours dans ces périodes-là, mais il faut aussi montrer ce qui n'a pas fonctionné. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Il faut avoir la tête froide pour donner les meilleures directives pour se relancer. » Parmi ces consignes, Christophe Galtier demande à ses hommes de s’imposer dans les duels.

Galtier réclame « un effort mental »

« Un déficit physique ? Sur un plan physique, non je ne pense pas, a-t-il écarté. Il y avait assez de fraîcheur pour enchaîner ce début de série. Sur l'état d'esprit, ce que l'on doit mettre, sur les ingrédients d'une telle rencontre, on a failli. Je veux bien qu'on réfléchisse aux animations mais on arrive dans un calendrier où il y a des équipes intenses qui nous imposent des duels. On doit répondre présent là-dedans. La qualité technique on l'a. Mais les joueurs doivent faire un effort mental et gagner beaucoup, beaucoup plus de duels au milieu. » Dans le cas contraire, la confrontation européenne face au Bayern Munich pourrait tourner au cauchemar.