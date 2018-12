PSG : Cavani vendu, les courtisans et le prix révélés

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani sera en fin de contrat en juin 2020.

Autant dire que l’été prochain, les dirigeants franciliens devront trancher l’avenir de l’Uruguayen et deux options s’offrent à eux : prolonger le contrat du Matador afin de ne pas le voir partir pour zéro euro en 2020, ou le vendre au prix fort cet été. Selon les informations obtenues par France Football, la tendance est clairement à un départ dans les prochains mois pour celui dont le statut semble s’effriter en interne. Ces derniers temps, Naples et l’Atlético Madrid ont dragué avec plus ou moins de promptitude le n°9 du PSG.

Mais ce dernier jouit également d’une belle cote en Angleterre, où son profil fait l’unanimité. Cela tombe bien, c’est précisément en envoyant Edinson Cavani du côté de la Premier League que le Paris Saint-Germain pourrait toucher le plus gros pactole. Selon l’hebdomadaire, c’est une somme proche de 50 ME que l’état-major du PSG espérerait récupérer en cas de vente Outre-Manche. Une somme que les clubs espagnols et italiens ne seront sans doute pas prêts à mettre sur la table. Reste désormais à voir si des cadors britanniques s’attaqueront à ce dossier compliqué lors du prochain mercato, alors que le nom de Chelsea est murmuré. Une chose est certaine : le champion de France en titre écoutera les propositions d'une oreille très attentive.