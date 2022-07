PSG : Galtier-Campos, premier désaccord sur Kalimuendo

La nouvelle politique sportive du PSG semble claire. Christophe Galtier et Luis Campos pensent à la stratégie du club en étroite collaboration avec souvent les mêmes envies. Toutefois, un sujet les divise : l'avenir d'Arnaud Kalimuendo au sein du club parisien.

En deux matches du PSG au Japon, il est le meilleur buteur des Parisiens. Non, ce n'est pas Kylian Mbappé, pas même Lionel Messi. Il s'agit d'Arnaud Kalimuendo. Le joueur de 20 ans, pur produit de la formation parisienne, s'éclate au pays du Soleil Levant. Il a inscrit un but contre les Kawasaki Frontale, un autre ce samedi contre les Urawa Red Diamonds. Des performances qui viennent rassurer les observateurs pour un jeune homme qui n'a pas vraiment eu sa chance au PSG par le passé. Après trois petits matches chez les Parisiens, il a du être prêté à Lens lors des deux dernières saisons.

Et, chez les Sang et Or, Kalimuendo a montré beaucoup de potentiel. Sept buts en Ligue 1 la première saison, douze lors du dernier exercice. De quoi se faire un nom en France et ailleurs en Europe. Le jeune titi parisien apparaît maintenant comme une valeur marchande intéressante d'autant que l'horizon est bouché à Paris avec une ligne d'attaque déjà très fournie. Pour Luis Campos, Kalimuendo peut être vendu cet été et rapporter jusqu'à 25 millions d'euros au mercato selon les estimations. Mais, le vieux complice de Campos, Christophe Galtier, n'est pas d'accord sur ce point.

Kalimuendo scored in pre-season against Uruwa Reds. Leeds pushing but Galtier has been very impressed with him since arriving and sees huge potential. Campos is the one open to a sale but Galtier would prefer he stays. https://t.co/KLEpN5LPBE