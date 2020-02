PSG : 32 ME par an, le Qatar lâche son offre à Mbappé

Dans : PSG.

Auteur d’une très belle saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, avec 22 buts et 13 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir…

Pour l’instant, le champion du monde fait tout possible pour faire briller le club de la capitale sur la scène nationale, mais aussi et surtout en Ligue des Champions. Mais alors que son contrat signé en 2017 expirera dans deux ans et demi, l'international français s'interroge sur son futur à Paris. Il faut dire que sa récente brouille avec Thomas Tuchel, lors de sa sortie du terrain face à Montpellier la semaine dernière, n’a rien arrangé, surtout que l’attaquant de 21 ans ne s'est pas excusé le moins du monde. Estimant que le coach allemand ne le considère pas comme une star, au niveau d’un Neymar ou d’un Di Maria, Mbappé continue donc de bouder quand il est invité à rejoindre le banc. Mais si son attitude commence à agacer, le PSG fait toujours confiance en sa pépite.

Selon ESPN, pressé d'agir par les propriétaires qataris du club, Nasser Al-Khelaïfi serait d’ailleurs passé à l'action en proposant une première offre de prolongation de contrat à son buteur. Une proposition qui ferait de l'ancien monégasque l’un des joueurs les mieux payés au monde, avec un salaire annuel doublé de 32 millions d’euros jusqu’en 2027. Malgré ce pont d’or, et sachant que le Real Madrid reste à l’affût en vue de l’été prochain, « le clan de Mbappé veut attendre la fin de la saison pour donner sa décision à Leonardo ». « Tranquille et optimiste », le directeur sportif brésilien sait qu’un joli parcours en Ligue des Champions rendra le dossier Mbappé plus simple. Mais pour cela, il faudra d’abord passer le fameux cap des huitièmes de finale face à Dortmund...