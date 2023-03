PSG : Galtier, Campos et 6 joueurs virés, ça frappe fort

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va traverser une énorme tempête et tout le monde ne s'en sortira pas. Christophe Galtier, Luis Campos et plusieurs joueurs sont déjà ciblés pour ce nouvel échec majeur en Ligue des Champions.

Battu à l’aller, le PSG n’a pas redressé la barre face au Bayern Munich ce mercredi soir. Le club de la capitale est déjà éliminé de la Ligue des Champions, et comme la révolution de l’été dernier n’a rien donné, il va inévitablement y en avoir une nouvelle qui promet de ratisser large. Malgré les stars sur le papier, le résultat a été particulièrement décevant. Il y a certes des faits de match, comme le but manqué par Vitinha alors qu’il avait le temps d’ajuster les cages vides après un ballon récupéré dans la surface, et les deux têtes sur corner de Sergio Ramos qui auraient pu inverser la tendance. Mais au final, le PSG n’a jamais réussi à remonter le score du match aller, et quitte donc la compétition sans marquer le moindre but face au champion d'Allemagne.

Galtier et Campos visés par Daniel Riolo

Les regrets vont être nombreux, et notamment celui d’avoir terminé à la deuxième place de son groupe derrière le Benfica Lisbonne, ce qui a débouché sur ce choc d’entrée face au Bayern Munich. Mais la réalité est là et le Paris SG se prépare à être sacrément secoué dans les prochaines semaines. Au premier rang des accusés, se trouve inévitablement Christophe Galtier. Bien parti pour être champion de France mais jugé sur la seule Ligue des Champions, il avait déjà perdu du crédit avec l’élimination en Coupe de France. Cette élimination précoce scelle inévitablement son sort, et il pourrait arriver tout au mieux à la fin de la saison si le PSG ne trouve pas son remplaçant sous peu. « Christophe Galtier, il va falloir parler de lui parce qu'il va prendre la porte. Il ne sort pas Verratti parce que des joueurs ont des statuts. Il fait rien, il accompagne les joueurs, il met les plots à l'entraînement et il enfile sa doudoune », a balancé le polémiste de RMC, déchainé sur tous les sujets dans la nuit de mercredi à jeudi, puisqu’il a aussi tenu à solidariser Luis Campos et son recrutement décevant de ce nouveau fiasco du Paris SG.

« Mais qui a fait ce vestiaire ? Qui a viré Paredes et Gueye pour Fabian Ruiz et Crème Solaire ?! Et qui a ramené le 'meilleur milieu du monde' Vitinha ? Le mec il est même pas allé à la Coupe du Monde tellement c'est une pipe », a dénoncé Daniel Riolo, pour qui la révolution promise par Nasser Al-Khelaïfi et exécutée par Luis Campos est une énorme déception. Et il a ensuite été question des joueurs qui n’ont plus leur place au Paris SG, ou qui ne l’ont jamais eu, et la liste s’allonge plus que jamais.

Messi et Neymar, le PSG ne les retient plus

Absent lors ce ce match et blessé pour toute la saison, Neymar ne peut pas directement être accusé pour le revers à Munich, mais la direction s’en cache de moins en moins, sa présence n’est plus voulue pour la saison prochaine étant donné son apport en baisse et ses blessures… en hausse. Autre star du club à avoir beaucoup perdu, mais cette fois-ci sur ce match, il s’agit de Lionel Messi. Il marchait sur l’eau au Vélodrome, mais il a marché tout court face au Bayern, perdant un nombre de ballons assez incroyable par rapport à ses standards. Des mauvais choix et une faillite qui doivent mettre un terme à son aventure au Paris SG. « Cela a beau être le meilleur joueur du monde, et même de tous les temps, je construis mon projet autour de Mbappé et je profite de la fin de son contrat pour économiser de la masse salariale et faire venir des joueurs qui seront plus complémentaires, et qui renforceront le PSG à des postes où il en a besoin », a confié Samir Nasri, l’ancien milieu de l’OM et de Manchester City notamment, à Canal+. Des discussions sont prévues entre Paris et Messi en ce mois de mars, mais la tendance demeure en tout cas très incertaines.

Chez les joueurs prétendument cadres et qui ne donnent pas satisfaction non plus, Marco Verratti est plus que jamais pointé du doigt. Loin du niveau de ses premières années, l’Italien est de tous les mauvais coups depuis des mois au Paris SG, et il ne porte pas le milieu de terrain parisien dans les grands matchs. Ses deux pertes de balle qui ont débouché sur deux buts ont plombé Paris, tout comme son faible apport dans le jeu passées les 30 premières minutes. Indiscutable titulaire, Marco Verratti fait pour beaucoup partie du problème parisien. Pour le reste, cela a été et va être forcément souligné, les recrues de l’été dernier n’ont pas apporté grand chose au PSG. Vitinha, Carlos Soler et Fabian Ruiz sont terriblement décevants et sortir un bon match toutes les trois semaines ne suffit pas pour s’imposer dans un tel club. En voulant faire des bonnes pioches assez inattendues, Luis Campos s’est planté dans les grande largeurs, et le coup de balai de cet été pourrait être encore une fois colossal.