PSG : Gagner la Ligue des champions en 2 ans ! Campos attaque !

Par Claude Dautel

La révolution tant attendue au PSG a commencé avec la nomination de Luis Campos aux commandes du secteur sportif. Le remplaçant de Leonardo n'est pas là pour rigoler et il souhaite vite le faire savoir.

La quête, il y a deux semaines, du titre de Champion de France par Marquinhos et ses coéquipiers n’a pas été suffisante pour faire oublier la triste élimination face au Real Madrid en Ligue des champions, la quête d’une victoire en C1 étant une véritable obsession depuis le rachat du Paris Saint-Germain par QSI en 2011. Chaque saison, Nasser Al-Khelaifi veut y croire et chaque saison, le président qatari du PSG tombe de haut. Mais cette fois, NAK a visiblement compris qu’en laissant le club de la capitale dans le même état, il ne pourrait jamais aller au bout dans une compétition où on a besoin de sérieux et d’implication à 100%. Cela n’était pas le cas pour l’ensemble des joueurs parisiens et cela s’est vu. Résultat, Paris a misé sur Luis Campos pour remettre rapidement de l’ordre dans la maison, le directeur sportif portugais n’étant pas l’homme de très longues missions. Cela tombe bien, le PSG et lui sont tombés d’accord, il faut vite faire venir la Ligue des champions au Parc des Princes.

Le PSG doit gagner la Ligue des champions d'ici 2024

🔙📽️🤩



La célébration du 🔟e titre de 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 au Parc des Princes avec nos supporters 🎆❤️💙#CHAMP10NS pic.twitter.com/LvQ1h2849d — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2022

Comme l’explique Le Parisien ce dimanche, les objectifs de Luis Campos ne sont pas sur le très long terme, y compris lorsqu’il s’agit de gagner la Ligue des champions, le Graal du Qatar. « Nasser A-Khelaifi reste le relais de l’Émir du Qatar, l’actionnaire, tandis que le second, entouré d’une équipe de trois personnes dont Olivier Gagne, est engagé dans une sorte de mission commando autour de l’équipe professionnelle avec la volonté de soulever la Ligue des champions dans les deux ans à venir. Son désir est de réussir mais surtout de réussir vite, l’ADN de son management », annonce Dominique Sévérac au sujet des ambitions du duo Al-Khelaifi-Campos. Cependant, plusieurs clubs ont la même intention, et chaque année il n'y a qu'un vainqueur en Ligue des champions, le PSG a donc tout intérêt à ne pas trop traîner dans sa réorganisation.