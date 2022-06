PSG : Fred Hermel lâche un scoop, son ami Zidane concerné

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Placé sur un siège éjectable depuis quelques mois déjà, Mauricio Pochettino va bientôt prendre la porte au sein du Paris Saint-Germain. C’est en tout cas l’annonce faite par Fred Hermel.

Mauricio Pochettino ne sera bientôt plus l’entraîneur du club de la capitale française. En effet, selon les toutes dernières informations de Fred Hermel, l’ancien manager de Tottenham va très bientôt être démis de ses fonctions par les dirigeants du PSG. « Un de mes contacts importants dans la possible arrivée de Zidane à Paris me dit que l'officialisation du départ de Pochettino devrait intervenir vendredi ou samedi au plus tard. On sait qu’il y avait des négociations, elles sont sur le point d’aboutir et le PSG devrait donc annoncer vendredi ou samedi que Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG. Il est évident qu’on n’annonce pas un nouvel entraîneur tant qu’on n’a pas fait partir l’ancien. Donc les choses risquent de s’accélérer énormément dans les prochaines heures », a lâché, dans l’After Foot, le journaliste de RMC, qui avoue donc que Pochettino va faire ses valises cette semaine. Et que cela concerne quelque part le dossier Zinedine Zidane, qu'il a suivi pendant des années au Real Madrid.

Le départ de Pochettino avant l’arrivée de Zidane ?

🗣💬 "Un de mes contacts importants dans la possible arrivée de Zidane à Paris me dit que l'officialisation du départ de Pochettino devrait intervenir demain ou samedi au plus tard"



🇦🇷 @fredhermel annonce que le départ de Pochettino du PSG est imminent. pic.twitter.com/FHp1NocwTl — After Foot RMC (@AfterRMC) June 16, 2022

Arrivé en janvier 2021, Mauricio Pochettino n’a donc jamais répondu aux grandes attentes placées en lui. Avec Messi, Mbappé et Neymar dans son effectif, l’entraîneur argentin aurait dû viser la victoire finale en Ligue des Champions. Mais le sort en a décidé autrement avec une élimination précoce dès les huitièmes de finale face au Real Madrid en mars dernier. L’échec de trop pour Pochettino, qui sera donc remplacé en vue de la saison prochaine, mais par qui ? Personne ne le sait, même si le duel entre Zinédine Zidane, qui a les faveurs de Nasser Al-Khelaifi, et Christophe Galtier, qui a Luis Campos de son côté, devrait bientôt prendre fin. Avant la reprise en juillet, histoire que le PSG puisse partir de la meilleure façon possible sur cette nouvelle page du projet qatari.

Le PSG a tranché pour l'après-Pochettino

En tout cas, cette information lâchée par Fred Hermel confirme l'imminence de l'officialisation d'une décision qui ne faisait guère de doute. L'accord a même été trouvé entre les deux camps depuis plusieurs jours au minimum. Mais jusqu'à présent, le PSG attendait car il ne voulait pas d'une situation trop floue, avec un Pochettino viré et aucun technicien pour le remplacer à deux semaines de la reprise. La conclusion est donc évidente, si le Paris SG officialise le départ de son entraineur actuel, c'est parce que la solution a été trouvée en ce qui concerne son successeur. Il ne reste plus qu'à savoir si ce sera Christophe Galtier, Zinedine Zidane, ou une surprise totale.