PSG ‍: Francfort envoie balader Al-Khelaifi, Kolo Muani s'envole

Par Mehdi Lunay

Le PSG est dans une impasse concernant le transfert de Randal Kolo Muani. Hugo Ekitike a fait capoter l'accord avec Francfort, snobant le club allemand. Malgré les plaintes de Nasser Al-Khelaifi, l'Eintracht est inflexible.

Le PSG crucifié par l'un des siens tout près du but. Alors qu'un accord avait été trouvé avec l'Eintracht Francfort pour une vente de Randal Kolo Muani à 90 millions d'euros cet après-midi, Hugo Ekitike a tout stopper. Le jeune parisien a refusé de faire le chemin inverse et de signer pour le club allemand. De quoi provoquer la colère du président parisien mais surtout créer un sentiment de détresse. Le PSG a désormais un obstacle quasi insurmontable dans le dossier : l'absence de solution de rechange pour l'Eintracht. Les Allemands ne pouvant plus acheter de joueurs depuis 18h, il est difficile d'imaginer Randal Kolo Muani venir à Paris.

Francfort bloque Kolo Muani, le PSG espère un miracle

Une tendance confirmée par le journaliste de L'Equipe Loic Tanzi. Ce dernier indique qu'un transfert est définitivement exclu par l'Eintracht, Kolo Muani n'étant pas remplacé numériquement. Un refus qui n'empêche pas le PSG et son président d'espérer. Les Parisiens travaillent toujours activement à faire craquer les Allemands ce soir, quitte à leur faire accepter de perdre Kolo Muani sans rien en retour.

Pour Francfort, les choses sont claires, il n'y a plus de deal possible. Discours différent à Paris où on assure tout essayer dans les dernières heures, avec le joueur, pour pousser un transfert #Mercato #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 1, 2023

« Pour Francfort, les choses sont claires, il n'y a plus de deal possible. Discours différent à Paris où on assure tout essayer dans les dernières heures, avec le joueur, pour pousser un transfert », écrit sur X Loic Tanzi ce vendredi soir. Le PSG devra donc se montrer très convaincant, surtout financièrement, pour signer Randal Kolo Muani. Un miracle difficilement possible mais au PSG, plus qu'ailleurs, on sait rêver plus grand.