LdC : Dépressif, Josip Ilicic renonce à PSG-Atalanta !

Dans : PSG.

C'est un gros coup dur pour l'Atalanta Bergame qui devra se passer de Josip Ilicic contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Pour son très attendu quart de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, l’Atalanta Bergame devra se passer de Josip Ilicic, l’attaquant slovène ayant officiellement été autorisé par le futur adversaire du PSG à rentrer dans son pays. Depuis la reprise du football en Italie, Josip Ilicic ne semblait pas au meilleur de sa forme, et il était même absent lors des derniers matchs de l’Atalanta. Pour justifier cette décision de libérer leur attaquant vedette, qui à priori ne souffre plus de la cheville, les dirigeants italiens ont évoqué un problème personnel sans en dire plus sur la nature du souci capable de justifier une fin de saison aussi brutale.

Mais ce samedi, Tancredi Palmeri, célèbre journaliste italien, explique qu’en fait Josip Ilicic est tout simplement en pleine dépression. L’attaquant de 32 ans a très mal vécu les événements liés à l’épidémie de coronavirus à Bergame, la ville lombarde étant l’épicentre de cette catastrophe sanitaire et on parle même d’une « génération qui a disparu ». Et tout cela alors que la rencontre Atalanta-Valence est considéré comme le match zéro de l'épidémie de covid19 à Bergame, un match durant lequel l'attaquant slovène avait marqué. Différents médias transalpins confirment le gros coup de blues vécu par de nombreux habitants de Bergame, sidérés par le bruit incessant et pendant des semaines des ambulances, des hélicoptères, mais également les images des funérailles en ville. C’est ce qui aurait fait plonger Josip Ilicic dans la dépression, au point de demander et d’obtenir le droit de quitter l’Atalanta pour tenter de se refaire une santé en Slovénie.