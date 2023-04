PSG : Fort qu'avec les faibles, Donnarumma salement attaqué

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'est un peu rassuré samedi soir en battant l'OGC Nice en Ligue 1. Un succès néanmoins étriqué et dû grandement à la performance XXL de Gianluigi Donnarumma.

Après deux revers de rang en Ligue 1 au Parc des Princes face à Rennes puis l'OL, le PSG a mis fin à l'hémorragie en battant Nice samedi soir. Si Leo Messi et Sergio Ramos ont fait la différence à des moments très importants de la rencontre, Gianluigi Donnarumma a lui permis au club de la capitale de ne pas sombrer, en claquant pas moins de 7 arrêts. Une belle réponse de l'Italien sur les critiques le concernant, alors que l'ancien Milanais a eu du mal à faire la différence en Ligue des champions face au Bayern Munich. D'ailleurs, pour certains, le champion d'Europe italien a été d'abord recruté par le PSG pour être performant sur la scène européenne. C'est en tout cas l'avis de Denis Balbir.

Donnarumma, ce n'est pas encore ça

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste n'a pas fait dans la demi-mesure sur le sujet. « Au delà de ça, le PSG a fait son match et a décroché une victoire importante alors que Lens commençait à pousser derrière dans la course au titre de champion. Gianluigi Donnarumma a fait de nombreux arrêts et l'un de ses meilleurs matchs avec Paris... Mais est-ce vraiment sur ce genre de match de Ligue 1 où l'on attend que l'Italien brille ? Je ne pense pas. Qu'il fasse la même chose en Ligue des Champions et ensuite on reparlera de lui », a indiqué Denis Balbir, qui attend bien mieux de Donnarumma en Ligue des champions. L'été prochain, le PSG devrait procéder à de nombreux changements. Si le gardien francilien peut encore mieux faire, il ne devrait pas être concerné par un départ du club de la capitale. Paris compte sur lui et lui fait encore confiance, conscient de sa marge de progression. A Donnarumma désormais de répondre présent et de rendre la confiance donnée par sa direction.