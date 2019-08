PSG : Fini de rigoler, le Barça a une offre sérieuse pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La radio catalane RAC1, qui avait révélé mardi dernier le départ d'une délégation du FC Barcelone à Paris pour un rendez-vous avec Leonardo sur le cas Neymar, affirme ce lundi après-midi que du côté du Barça on a décidé de passer à la vitesse supérieure concernant la star brésilienne du PSG. Une réunion aurait eu lieu ce midi sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, lequel avait convoqué Oscar Grau, directeur général du Barça, mais également Quique Tombas, le trésorier du club catalan qui est un proche de Bartomeu.

Et après ce rendez-vous décidé de toute urgence, une offre écrite devrait être rapidement transmise aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour essayer d'aboutir à un accord rapide dans le cadre d'un transfert de Neymar. RAC1 ne précise pas les détails de cette proposition barcelonaise, mais à priori le Barça aurait tenu compte de l'impératif décidé à Doha et relayé par Leonardo, à savoir que le PSG veut du cash dans le deal éventuel, et pas seulement des joueurs ou un prêt avec option d'achat. Encore une fois on peut croire que le dossier Neymar va s'accélérer, mais rien ne dit que Paris acceptera cette proposition du FC Barcelone, l'Emir du Qatar ayant le dernier mot dans cette histoire.