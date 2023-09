PSG ‍: Fabian Ruiz fait du lèche-vitrine en Espagne en attendant le mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté pour 20 millions d’euros il y a un an et sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz ne parvient pas à s’imposer dans la capitale et pourrait faire ses valises dès l’été prochain afin de revenir en Espagne.

Malgré un statut de titulaire indiscutable à Naples et de joueur capé avec la sélection espagnole, Fabian Ruiz n’est pas parvenu à s’imposer comme un joueur important au Paris Saint-Germain, que ce soit la saison dernière avec Christophe Galtier ou lors de ce début de saison avec Luis Enrique. Techniquement, le natif de Los Palacios est pourtant un joueur au-dessus de la moyenne et ses apparitions avec le PSG n’ont rien à voir avec celle du transparent Carlos Soler. Malgré tout, il manque un petit quelque chose à Fabian Ruiz pour avoir les faveurs de Luis Enrique dans un secteur de jeu finalement peu fourni en quantité avec les titulaires Vitinha, Zaïre-Emery et Ugarte mais peu de solutions de rechange en cas d’absence de l’un de ces trois joueurs.

L’acclimatation semble difficile pour Fabian Ruiz, pour qui un départ lors du mercato estival de 2024 est déjà évoqué par la presse espagnole. Selon les informations d’El Gol Digital, un retour au Bétis Séville, où le joueur du PSG a évolué par le passé, est dans les tuyaux. Le joueur serait très chaud à l’idée de revenir jouer en Liga, un championnat qu’il estime plus adapté à ses qualités. Sa famille serait également très favorable à ce retour en Espagne, mais le Bétis Séville ne fera pas n’importe quoi sur le plan financier pour faire revenir Fabian Ruiz. Certes, le joueur intéresse grandement le joueur andalou, mais le salaire perçu par l’ancien Napolitain au PSG est hors de portée d’un club de Liga autre que le Real Madrid, l’Atlético de Madrid ou le FC Barcelone. Fabian Ruiz est donc d’ores et déjà prévenu, il devra impérativement faire des sacrifices financiers s’il veut reporter le maillot blanc et vert du Bétis.