PSG ‍: Fabian Ruiz et 30 millions, l'échange en or

Par Guillaume Conte

Le PSG se voit proposer une idée surprenante pour booster son milieu de terrain, avec la volonté du FC Barcelone de lui offrir Frenkie De Jong contre Fabian Ruiz et une somme en plus.

Le FC Barcelone et le PSG ne sont pas des clubs amis, loin de là. Entre la remontada et le transfert de Neymar en France, il y a clairement de l’animosité entre les deux clubs. Mais le football est surtout un énorme business, et rien n’empêche les deux clubs de se mettre autour d’une table si chacun pense faire une bonne opération. C’est le cas avec l’éventuelle venue de Frenkie de Jong au PSG. Pendant longtemps, l’ancien de l’Ajax Amsterdam était le fer de lance du milieu de terrain catalan. Mais entre ses sérieuses blessures et le fait que d’autres joueurs ont su prendre le relais, le Néerlandais n’est plus incontournable. Et à un an et demi de la fin de son contrat, il n’envisage pas de prolonger, ce qui a le don d’agacer le leader de la Liga. Résultat, le Barça envisage sérieusement pour la première fois de s’en séparer.

De Jong énerve le Barça

Et selon le site barcelonais Carpetas FCB, le club blaugrana s’est rapproché du PSG pour lui proposer une opération double. L’idée est donc d’envoyer De Jong à Paris, mais de récupérer en échange non seulement Fabian Ruiz, mais aussi une certaine somme d’argent. Aller chercher l’Espagnol qui brille avec la Roja mais piétine avec le PSG n’est pas non plus une surprise pour le Barça, qui estime que la façon de jouer du milieu de terrain convient aux désirs d’Hansi Flick. Luis Enrique entretient une relation sinusoïdale avec Fabian Ruiz, qui n’est pas un titulaire indiscutable et ne parvient pas à reproduire ses performances du dernier Euro par exemple, quand il a le maillot du PSG sur le dos.

Avec une valeur estimée encore à 60 ME, le Néerlandais vaut presque le double du joueur espagnol. C’est pourquoi le FC Barcelone rêverait de récupérer 30 millions d’euros supplémentaire dans cette opération, en plus de Fabian Ruiz. Mais De Jong, dont le profil a toujours plu à Nasser Al-Khelaïfi, ne fait plus autant rêver que par le passé en raison de ses soucis physiques. Mais à 27 ans, il demeure un joueur de projection et avec une qualité technique dont le milieu de terrain du PSG pourrait profiter pour passer un cap dans les grands matchs. Suffisant pour tenter ce pari assez fou ?