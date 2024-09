PSG ‍: Fabian Ruiz au Barça, le plan est dévoilé

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Le Paris Saint-Germain a vu Fabian Ruiz briller à l’Euro, même si la relation entre le joueur et son entraîneur Luis Enrique s’est dégradée. Le Barça s’intéresse à lui et souhaite effectuer un échange pour satisfaire toutes les parties.

L’avenir de Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain s’assombrit de plus en plus. En dépit de son excellent Euro 2024 avec l’Espagne (deux buts et deux passes décisives), le milieu de terrain de la Roja a du mal à afficher le même visage avec son club, et Luis Enrique l’a déclassé au détriment de Vitinha, la nouvelle recrue João Neves et Zaïre-Emery. Le FC Barcelone reste attentif à la situation de l’ancien de Naples, acheté 23 millions d’euros en 2022 par le PSG, et dont la relation avec son entraîneur n’est pas au beau fixe. Un départ est inéluctable dans les prochains mois, et c’est la raison pour laquelle les Blaugrana essayent d’avancer leurs pions dans ce dossier. Pour parvenir à ses fins, le géant espagnol est prêt à inclure un joueur en échange dans l’opération comme l’annonce le média Sport ces dernières heures.

Un échange De Jong - Fabian Ruiz dans les tuyaux

Fabian Ruiz is so good man pic.twitter.com/yEAIlWq0qX — Chris Sweetman (@ChrisSweetman6) September 8, 2024

Le club catalan a toujours besoin de liquidités et est à l’écoute d’offres pour ses joueurs. Dans ce cas précis, la direction barcelonaise souhaite inclure Frenkie De Jong, le milieu de terrain néerlandais, dans l’opération en échange de Fabian Ruiz, qui a lui encore trois ans de contrat dans la capitale française. Le joueur était dans le viseur du PSG il y a plusieurs années avant que le principal intéressé ne choisisse finalement de rejoindre la Catalogne après avoir explosé à l’Ajax Amsterdam. Il y a deux ans, De Jong avait refusé de rejoindre Manchester United alors que les Red Devils proposaient 80 millions d’euros pour le recruter. L’an prochain, le joueur de 27 ans arrivera dans sa dernière année de contrat. Un départ arrangerait toutes les parties, d’autant que le Barça attend de pied ferme le retour de blessure de Gavi. Un échange de bons procédés est espéré, ce qui permettra au Barça de récupérer quelques liquidités.