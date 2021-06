PSG : Etre trop populaire, Mbappé n'a pas aimé

Dans : PSG.

A moins de deux semaines du coup d’envoi de l’Euro pour l’Equipe de France, Kylian Mbappé fait ce jeudi la Une de l’Obs.

Dans une interview accordée au magazine, l’avant-centre du PSG et des Bleus a abordé de nombreux sujets, dont le statut de personnage public. Kylian Mbappé s’exprime très peu sur le sujet mais quand il le fait, ses mots sont épiés, décortiqués. Loin de l’habituelle langue de bois des footballeurs, l’attaquant de Paris avoue qu’il a parfois eu du mal avec cette étiquette d’idole des jeunes, qui lui a collé à la peau dès l’âge de ses 17 ans. S’il vit désormais très bien avec, Kylian Mbappé ne cache pas qu’il lui a fallu un logique temps d’adaptation pour se faire à cette popularité hors du commun.

« Au départ, c’était lourd, parce que j’ai eu très jeune le poids de la célébrité. Il a fallu apprendre à se construire, à s’entourer. J’étais un adolescent de 18-19 ans qui aimait faire des choses d’un gamin de 18-19 ans. Mais, sur le terrain, on me demandait d’être un adulte… (…) Quand tu veux arriver au haut niveau, il n’y a plus de place pour les gens immatures, plus de place pour les enfants. C’est le monde des adultes, c’est le monde des grands, il faut être prêt. Les critiques ? Je n’ai pas de problème avec ça. Mais ce qui m’affecte, c’est quand on attaque la personne que je suis. Car il existe deux Kylian Mbappé : l’être humain comme les autres et celui qui est payé pour divertir les gens » a lancé l’attaquant star du Paris Saint-Germain, qui a réussi à apprivoiser sa célébrité au fil des années, jusqu’à maîtriser sa communication parfaitement comme c’est désormais le cas. A l’aise face aux caméras et aux micros, Kylian Mbappé doit maintenant porter la France sur le terrain, comme il l’a fait en 2018. Sa préparation pour l’Euro a commencé du bon pied avec un but face aux Gallois de Gareth Bale mercredi soir.