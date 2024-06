PSG ‍: Ethan Mbappé fait du bruit en Espagne

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme son frère Kylian, Ethan Mbappé a l’opportunité de poursuivre sa carrière en Espagne. Plusieurs formations de Liga seraient prêtes à l’accueillir cet été. Mais le milieu laissé libre par le Paris Saint-Germain préfère signer son premier contrat professionnel en France.

Sans surprise, la décision de Kylian Mbappé a eu des conséquences inévitables sur l’avenir de son frère. Le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi, remontés contre le clan du joueur, a subitement interrompu les discussions pour la prolongation du milieu de terrain. Le jeune gaucher de 17 ans ne signera pas son premier contrat professionnel au club de la capitale. Et va donc quitter le champion de France librement cet été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

L’information n’a échappé à personne en Espagne où, selon la presse locale, plusieurs pensionnaires de Liga s’intéressent au profil d’Ethan Mbappé. A commencer par le Betis Séville. Ces courtisans espagnols, au-delà de son potentiel sur le terrain, y voit sans doute un élément attractif pour les médias. Quoi qu’il en soit, le milieu de terrain a l’opportunité de suivre Kylian Mbappé de l’autre côté des Pyrénées. Mais les dernières informations indiquent qu’Ethan Mbappé va cette fois s’éloigner de son frère. Le natif de Montreuil préfère poursuivre son évolution en France et privilégie la piste menant à Lille.

Ethan Mbappé devrait signer à Lille

Il n’existe pour le moment aucun accord entre les deux parties, révélait Foot Mercato le week-end dernier. Mais le LOSC et son président Olivier Létang avancent bien dans les discussions. A tel point que le club nordiste se montre confiant quant à leurs chances de trouver un terrain d’entente. En attendant cet accord probable, Ethan Mbappé se dirige vers un choix de carrière sage et cohérent. Un départ en Espagne l’aurait de nouveau exposé à la pression médiatique et aux comparaisons incessantes avec la star du Real Madrid.