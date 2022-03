PSG : Encore un fiasco pour Paris, Kombouaré révèle pourquoi

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Le Paris Saint-Germain a de nouveau été la risée de l'Europe le temps d'un match, ou d'une mi-temps cette fois-ci au Santiago Bernabeu. Antoine Kombouaré a donné les raisons de cette terrible désillusion (3-1) contre le Real Madrid.

Paris n'apprend pas de ses erreurs et c'est bien dommage. Comme face à Chelsea (2014), au FC Barcelone (2017) et à Manchester United (2019), le PSG s'est vu trop beau et a manqué d'humilité. Une énième humiliation parisienne survenue ce mercredi au Stade Santiago Bernabeu devant 65 000 spectateurs chauffés à bloc. Pourtant devant à la pause par l'intermédiaire de l'irrésistible Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a craqué face au génie de Karim Benzema auteur d'un triplé en 17 minutes. Paris s'est probablement déjà vu en quarts de finale. Mais la réalité est bien différente. Depuis la reprise du club par QSI en 2011, le Paris Saint-Germain été éliminé quatre fois en huitième de finale alors qu'il avait remporté la match aller. Tout sauf anodin pour le premier entraîneur du PSG sous l'ère qatari : Antoine Kombouaré.

Kombouaré : « Le PSG n'a pas respecté son adversaire »

Kombouare au sujet de la défaite du PSG hier face au Réal. Moi je pense qu’ils l’ont joué dix fois ce genre de matchs et qu’ils ont perdu 9 fois pic.twitter.com/rXbqCmeEJm — ⭐Gazon B. ⭐ (@GazonBreton) March 10, 2022

Viré à Noël en 2011 alors que Paris était champion d'Automne, il n'a pas eu le temps de disputer un huitième de finale de C1 avec le club de la capitale. Ce jeudi, Antoine Kombouaré est revenu sur l'élimination de « son club de cœur » avec lequel il a passé plus de 7 ans de sa vie comme joueur ou entraîneur. « Il ne faut pas avoir peur des mots. Le PSG n'a pas respecté son adversaire. Il y a de la tristesse, de la déception, c'est mon club de cœur le PSG. Quand tu respectes ton adversaire, c’est un match que tu dois gagner (3-0), et on n’en parle plus. Ils n’ont pas fait ce qu’il faut. C’est un match, tu le joues dix fois, tu le perds une fois. Les regrets, c’est de perdre contre moins fort que soi. C’est un club français qui est éliminé. C’est mon club de cœur, donc je suis triste. La difficulté sera pour eux de voir comment ils vont gérer la fin de la saison » a révélé l'actuel entraîneur du FC Nantes en conférence de presse. Le PSG, n'est plus engagé sur aucun tableau à la mi-mars mis à part en Ligue 1 où il compte 13 points d'avance sur son dauphin niçois. Antoine Kombouaré a eu les bons mots, la fin de saison sera très longue.