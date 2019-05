PSG : En guerre avec Henrique, Thiago Motta a pris sa décision

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces dernières semaines, Thiago Motta et Antero Henrique se livrent une véritable guerre froide au sein du Paris Saint-Germain.

Dernier exemple en date : le lapin posé par l’entraîneur italien à son directeur sportif jeudi dernier. Convoqué pour un entretien en vue d’une sanction financière, à cause d’une interview donnée à RMC sans le consentement de sa direction il y a quelques semaines, l’ancien joueur du PSG ne s’était finalement pas présenté au club. Une nouvelle preuve montrant que l’histoire d’amour entre Motta et Paris est sur le point de se terminer. Une rupture qu’il n’a pas officiellement annoncé ce dimanche, lors de son dernier match à la tête des U19 au Camp des Loges (victoire 4-1 contre Boulogne).

« Quoi que je fasse, je le ferais dans l’intérêt du Paris Saint-Germain et pour le bien du PSG », a-t-il lancé devant la presse. Une déclaration pourtant significative selon Loïc Tanzi. « On a compris dans le discours de l'Italien, que sa décision était déjà prise… Thiago Motta a annoncé à ses joueurs qu'il ne serait plus l'entraîneur des U19 du PSG la saison prochaine. Il n'a cependant pas dit s'il reste au club ou non », avoue le journaliste de RMC, qui ne laisse plus de place au doute... Motta quittera le club francilien cet été, sauf si Henrique venait à faire ses valises, ce qui n’est pas à l'ordre du jour pour l'instant.