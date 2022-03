PSG : En colère, Lionel Messi annonce une décision forte

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sept mois après son arrivée au PSG, Lionel Messi n’a pas mis la France à ses pieds.

L’attaquant argentin n’arrive pas à maintenir le niveau de jeu qui était le sien au FC Barcelone, et même s’il était beaucoup moins mobile les deux dernières saisons, il continuait d’empiler les buts, ce qu’il ne fait plus également. Résultat, le Ballon d’Or 2021 parvient surtout à se démarquer par sa capacité à casser les lignes, à porter le danger et à participer à la construction du jeu du PSG avec quelques gestes dont il a le secret. Pas suffisant pour échapper aux critiques, ce qui a fortement tendance à lui déplaire. Au Barça, il était totalement impossible de s’en prendre à Lionel Messi, que ce soit dans le groupe, dans le club, ou dans la presse espagnole. Il était l’emblème vivant du club catalan, et ses 15 ans au sommet inspiraient le plus grand respect.

Lionel Messi paranoïaque ?

Mais à Paris, cela rigole beaucoup moins. Les attentes ne sont pas vraiment comblées sur le plan du spectacle et des statistiques, et cela n’aide pas son acclimatation difficile. Le Parisien se penche ce mardi sur sa situation, et Lionel Messi n’est pas satisfait. Le numéro 30 du PSG a laissé passer les premiers doutes, mais il ne digère pas du tout que la presse française remette en cause son jeu, son manque d’efficacité ou son activité moindre que ses coéquipiers. Son 3 sur 10 récolté après le match face au Real Madrid ne passe pas du tout. Il s’est même confié au vestiaire parisien, qui a du lui faire comprendre qu’être au Paris SG impliquait toujours une bonne dose de critique supplémentaire. Mais Lionel Messi a une autre explication, plus personnelle. Il estime que les indiscrétions sur son mal-être pourraient venir du club, et même de la direction du PSG, qui ne lui soutiendrait plus trop et pense de plus en plus à confier tout le pouvoir à Kylian Mbappé pour le conserver à tout prix.

Il reste au PSG cet été !

Lionel Messi n’est donc pas épanoui au Paris SG, et c’est aussi pour cela qu’il retourne dès qu’il le peut à Barcelone, où il a toute sa vie. Mais un vrai retour, au Barça, n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Financièrement, le club catalan ne peut pas prendre en charge son salaire, et l’Argentin a été très déçu par le comportement de Gérard Piqué, qui a assuré à ses dirigeants de ne pas retenir Messi, faisant comprendre que le Barça serait mieux sans lui. Une information dont il a eu vent, et qui lui a été confirmée, ce que le joueur désormais au PSG a eu beaucoup de mal à digérer.

Moins désiré que quand il avait le monde à ses pieds, Lionel Messi n’est toutefois pas du genre à tout jeter à la poubelle. L’Argentin se sent mieux depuis son retour du Covid, et est persuadé de monter en puissance en vue du printemps. Surtout, il est déterminé à montrer qu’il ne s’est pas trompé en signant au PSG pour deux ans. Un contrat qu’il a bien l’intention de respecter, confirme Le Parisien, même si l’option pour la troisième année est beaucoup plus incertaine. Mais celui qui a remporté sept fois le Ballon d’Or n’a aucune intention de quitter le PSG en cours de route, persuadé qu’il peut rajouter une Ligue des Champions à son palmarès très prochainement.