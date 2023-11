PSG ‍: Ekitike contre 20ME, Paris sauvé en janvier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Courtisé l’été dernier, Hugo Ekitike est resté au PSG malgré le recrutement massif du club en attaque avec les signatures de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Recruté pour 35 millions d’euros en provenance du Stade de Reims il y a un an et demi, Hugo Ekitike n’a jamais réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain. La saison passée, l’attaquant tricolore était confronté à une rude concurrence avec les indéboulonnables Messi, Neymar et Mbappé. Cette saison, ce n’est guère mieux avec le recrutement offensif réalisé par Luis Campos, qui a fait venir Ramos, Kolo Muani ou encore Dembélé et Barcola. Privé de temps de jeu par Luis Enrique depuis le début de la saison, l’ancien Rémois prend son mal en patience et attend le mercato hivernal avec impatience.

Dès le mois d’août, Hugo Ekitike avait pourtant été prévenu par sa direction qu’il n’entrait pas dans les plans du coach et avait des offres de Francfort ou encore de la Premier League. A l’époque, Ekitike avait refusé de sacrifier une partie de son salaire et avait donc privilégié l’option de rester au PSG avec un mince espoir de regagner sa place. Cet espoir s’est envolé et il est maintenant temps pour Ekitike de partir afin de vite retrouver du temps de jeu et renouer ainsi le fil de sa carrière.

Une offre de Newcastle pour Ekitike ?

D’après les informations du site Football Insider, une belle offre venue de la Premier League pourrait tomber au mois de janvier pour l’attaquant du Paris Saint-Germain puisque Newcastle, toujours en lice pour se qualifier en 8es de finale de la Ligue des Champions, envisage de faire venir l’attaquant parisien cet hiver. Les Magpies étaient déjà intéressés par l’attaquant parisien il y a quelques mois, mais le deal ne s’était finalement pas ficelé. En janvier, l’issue pourrait être différente d’autant que Newcastle cherche activement un numéro neuf afin de compenser les blessures d’Alexander Isak et de Callum Wilson. En cas de proposition supérieure à 20 millions d’euros, le Paris Saint-Germain sera à l’écoute et prêt à accepter le départ de son attaquant. De son côté, Hugo Ekitike a bien compris qu’il n’avait plus grand intérêt à rester au PSG. La fin de l’histoire est donc proche entre les deux parties.