PSG ‍: Ekitike à Francfort, l'argent de Kolo Muani peut servir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG compte sur le mercato hivernal afin de trouver une solution pour Hugo Ekitike, inutilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison et qui attire la convoitise de plusieurs clubs en ce mois de janvier.

A en croire les informations de L’Equipe, trois clubs sont toujours en course pour signer Hugo Ekitike lors de ce mercato hivernal : Wolfsburg et Francfort en Bundesliga ainsi que Wolverhampton, avec qui le Paris Saint-Germain est en négociations depuis plusieurs jours. Recruté pour 35 millions d’euros en provenance du Stade de Reims il y a un an et demi, le jeune attaquant français de 21 ans ne s’est jamais imposé dans la capitale française. Confronté à la concurrence de Mbappé, Messi et Neymar l’an passé, il n’est pas non plus dans les plans de Luis Enrique cette saison.

Son salaire est imposant, raison pour laquelle le PSG compte sur ce mois de janvier pour se débarrasser d’un joueur totalement inutilisé. Selon le quotidien national, Wolfsburg a transmis une première offre à Luis Campos au cours des dernières heures pour s’octroyer les services d’Hugo Ekitike. La proposition s’articule autour d’un prêt payant sans option d’achat, ce qui ne convient pas à 100 % au PSG qui aimerait inclure une option d’achat, obligatoire ou non.

Francfort confiant pour boucler le dossier Ekitike

Dans le même temps, Luis Campos continue de discuter avec Wolverhampton, un club de Premier League aux moyens supérieurs à ceux de Wolfsburg, dans l’espoir d’obtenir une meilleure offre. Mais ces dernières heures, Francfort a de nouveau accéléré dans l’espoir de rafler la mise. Arnaud Kalimuendo était initialement le plan A du club allemand, qui se heurte au refus du Stade Rennais de le vendre. Francfort a ainsi pris le parti d’accélérer sur le dossier Hugo Ekitike et de sources allemandes, le club qui a vendu Randal Kolo Muani au PSG pour 90 millions d’euros l’été dernier est confiant pour trouver un accord rapide avec Paris. L’enjeu des prochaines heures sera aussi de trouver un terrain d’entente avec le joueur, qui veut absolument quitter la capitale française afin de retrouver du temps de jeu.