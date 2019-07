PSG : Dybala à Paris, ce serait une erreur XXL !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

On l'a appris vendredi, en cas de départ de Neymar au FC Barcelone, ou ailleurs, le Paris Saint-Germain pourrait s'offrir les services de Paulo Dybala. Les dirigeants de la Juventus ne seraient pas opposés au départ de l'attaquant argentin, ce dont le PSG aurait été informé, Leonardo ayant toujours des contacts très efficaces en Italie. Evoquant la possible venue de Paulo Dybala au Paris SG, Didier Roustan estime qu'il s'agirait d'une erreur dans la mesure où Thomas Tuchel a déjà l'embarras du choix dans ce secteur.

Et Didier Roustan de s'expliquer. « Je trouve que le PSG est en train d’empiler les joueurs offensifs. Dybala, il était très prometteur il y a deux ou trois saisons. Mais avec la sélection argentine, il n’arrive pas à s’imposer, et avec la Juve, il n’a joué que des matches mineurs la saison dernière. Il a quelque chose c’est certain, mais après tu le positionne où ? Paulo Dybala c’est un deuxième attaquant. Tu as déjà Edinson Cavani et Kylien Mbappé qui vont se rapprocher du centre. Tu le places sur un côté ? Mais il n’a pas la puissance et tu as déjà Angel Di Maria, Pablo Sarabia et même même Julian Draxler. Après, Leonardo connait bien le marché italien et en général il aime bien aller vers la Serie A. Il a peut-être d’autres idées et de raisons qui m’échappent un peu », fait remarquer l'expérimenté journaliste.