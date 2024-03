PSG ‍: Du calme, Usain Bolt foudroie Mbappé ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans une publication sur le réseau social X, la BBC a provoqué un buzz en laissant entendre que Kylian Mbappé était presque aussi rapide qu’Usain Bolt, recordman du 100 mètres. Mais en réalité, l’attaquant du Paris Saint-Germain est loin, très loin de rivaliser avec la vitesse atteinte par le Jamaïcain.

On ne sait pas quand ni où. Mais selon un post de la BCC mardi, « Kylian Mbappé a réalisé une vitesse estimée à 10,9 secondes sur 100 mètres. C’est un peu plus d’une seconde de plus que le record du monde d’Usain Bolt (9,58 secondes). » L’attaquant du Paris Saint-Germain, qui aurait seulement 1,3 seconde de retard sur le Jamaïcain, aurait atteint les 38 km/h, soit la vitesse moyenne d'Usain Bolt lors de son record. Vraiment ? En tant qu’entraîneur national pour la Fédération Française d’Athlétisme, Pierre-Jean Vazel doute des mesures relayées.

Kylian Mbappe has clocked an estimated speed of 10.9 seconds over 100m 💨



That's just over a second slower than Usain Bolt's world record 😳#UCL pic.twitter.com/EQ02SAIwjf — BBC Sport (@BBCSport) March 5, 2024

« Même en athlé, c’est compliqué de mesurer la vitesse max, a réagi le spécialiste dans les colonnes du Parisien. Il faut du matériel sophistiqué, il faut également lisser la courbe car on accélère et on décélère à chaque pas… Pour Bolt, par exemple, on arrivait à une vitesse max de 12,3m/s au bout de 65m de course, donc au bout de 6/7 secondes. La longueur moyenne d’un sprint dans le football, c’est 20 mètres, ou trois secondes. Ils n’ont même pas le temps d’atteindre leur vitesse maximale. »

Mbappé amateur chez les sprinters

Et de toute façon, les conditions de course de Kylian Mbappé et d’Usain Bolt sont très différentes à cause de « la surface du terrain, les chaussures, la position de départ… Tout est différent », selon Pierre-Jean Vazel, qui minimise l’importance des 10,9 secondes données pour l’international tricolore. « Plus de 5 000 hommes ont fait ce temps en 2023, a rappelé le membre de la cellule optimisation de la performance de la Fédération. En France, 200 hommes et une quarantaine de femmes ont fait ce temps, il serait neuvième chez les cadets, les moins de 18 ans. 10,9, bien sûr c’est rapide… pour quelqu’un qui ne s’entraîne pas au sprint. » Mais pas pour un potentiel concurrent à l’homme le plus rapide du monde.