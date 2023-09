PSG ‍: Draxler humilie le Qatar et déchire son contrat

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est un coup de tonnerre au PSG, Julian Draxler annoncé sur le départ pour le Qatar a finalement décidé de refuser l'offre d'un club de Doha et souhaite rester à Paris.

Les soirées au Qatar sont probablement belles, mais pas au point de finalement convaincre Julian Draxler de sacrifier son ultime année de contrat au Paris Saint-Germain pour s'engager avec l'équipe basée à Doha du Al-Ahli SC. Pourtant, Loïc Tanzi avait annoncé un accord total entre le champion du monde allemand et les dirigeants de cette formation, mais à en croire un autre journaliste, Florian Plettenberg, qui oeuvre pour Sky Sport Allemagne, Draxler a finalement décidé de décliner l'offre qatarie, et il va rester au Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain, date de la fin de son engagement, malgré la volonté de son coach et des dirigeants parisiens.

Luis Enrique ne veut plus de Draxler au PSG

Arrivé en 2017 chez les champions de France, l'ancien joueur de Wolfsburg sait cependant que Luis Enrique ne compte pas du tout sur lui cette saison. Avec un secteur offensif déjà bien musclé, l'entraîneur espagnol du PSG n'a pas l'intention de faire jouer Julian Draxler, qui va donc pouvoir assister à la saison du Paris Saint-Germain depuis les tribunes du Parc des Princes, sauf s'il devait partir au mercato d'hiver.

C'est évidemment une petite humiliation pour Nasser Al-Khelaifi, qui a tenté de refourguer Draxler en même temps que Marco Verratti dans des clubs du pays propriétaire du club de la capitale. Et pour l'Allemand, c'est déjà un fiasco, en attendant de savoir comment va se finir le feuilleton avec le milieu de terrain. Car si le départ de Julian Draxler ne faisait pleurer personne chez les supporters du PSG, il en va tout autrement avec Marco Verratti.