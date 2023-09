PSG ‍: Draxler annule tout, le Qatar ne l’accepte pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé tout proche d’un transfert à Al-Ahli, Julian Draxler a finalement refusé de quitter le Paris Saint-Germain. Le milieu offensif a revu ses plans à cause de problèmes familiaux. Une mauvaise nouvelle pour les dirigeants parisiens, mais aussi pour le club qatari qui espère encore convaincre l’Allemand.

Le Paris Saint-Germain se serait bien passé de ce rebondissement. Malgré la fermeture du marché dans les principaux championnats européens, le club de la capitale espérait continuer à pousser ses indésirables vers la sortie. Le mercato du Qatar, ouvert jusqu’au 18 septembre, donne encore des possibilités aux Parisiens qui vont en profiter pour éjecter l’Italien Marco Verratti. Le milieu de terrain va en effet s’engager avec Al-Arabi dans le cadre d’un transfert estimé à 50 millions d’euros (bonus compris).

Draxler fait capoter son transfert

En revanche, la situation n’est plus aussi claire en ce qui concerne Julian Draxler. Comme Marco Verratti, le milieu offensif de 29 ans se préparait à s’envoler pour le Qatar, et plus précisément vers Al-Ahli. Tout semblait finalisé pour ce transfert annoncé entre 8 et 10 millions d’euros. Il ne manquait plus que la signature de l’international allemand qui a finalement changé d’avis. Des soucis familiaux seraient effectivement à l’origine de ce blocage inattendu. Autant dire que le Paris Saint-Germain accepte difficilement le refus de Julian Draxler.

Visite médicale demain pour Verratti. Al Ahli n’a pas encore abandonné Draxler. L’accord contractuel est toujours là. https://t.co/Z6OzQJIZq7 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 11, 2023

Son contrat expire l’été prochain, ce qui implique que ce mercato estival représente l’une des dernières possibilités de récolter quelques millions d’euros pour son départ. Ce transfert annulé fait également réagir chez Al-Ahli qui, selon le journal L’Equipe, n’a pas totalement perdu espoir sur ce dossier. A une semaine de la fermeture de son mercato, le club qatari continue de faire le forcing pour convaincre l’ancien joueur de Wolfsbourg. Et l’on imagine que le Paris Saint-Germain doit également pousser de son côté. Mais la tendance serait bien négative à l’heure actuelle.