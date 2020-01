PSG : Dortmund c'est n'importe quoi, Verratti essaye de comprendre

Dans : PSG.

Le 18 février prochain, le Paris Saint-Germain sera sur la pelouse de Dortmund pour y défier le Borussia dans le cadre des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Une rencontre pour laquelle le club de la capitale française est largement favori. Néanmoins, il faudra se méfier du Borussia Dortmund, une formation portée par sa recrue offensive Haaland ces dernières semaines. Capable du pire comme du meilleur, l’équipe de Lucien Favre représente assurément un danger pour le Paris Saint-Germain selon Marco Verratti, bien conscient qu’il serait suicidaire de sous-estimer les Allemands.

« Le match à Dortmund ? On ne pense pas vraiment encore à ce match. Nous sommes en plein marathon de matches, on essaye de se concentrer pour ne penser qu’au suivant. Personnellement, j’aime beaucoup le foot, et je regarde des matches. Il m’arrive de regarder ceux de Dortmund, évidemment parce que nous allons les affronter. C’est une équipe un peu folle, tout peut se passer avec eux. Ils peuvent être menés largement et renverser le match. Ils ne lâchent jamais rien, ils jouent avec beaucoup d’envie, il faudra faire très attention et être au top au moment de les affronter » a confié le milieu défensif italien du PSG sur le site officiel du club parisien. Reste maintenant à voir si cette mentalité des joueurs parisiens, très humbles avant ce rendez-vous, permettra au club francilien de passer un cap en Ligue des Champions.