PSG ‍: Donnarumma viré, Luis Enrique fait une grave erreur

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a apparemment signifié à Gianluigi Donnarumma qu'il serait mis en concurrence la saison prochaine. Une stratégie qui fait peur à de nombreux observateurs.

A Paris, c'est un peu le calme avant la tempête. Le PSG est en pleine réflexion quant à la stratégie à mettre en place sur le marché des transferts. Selon les derniers échos de la presse, les champions de France ont pris une première décision forte, à savoir de mettre Gianluigi Donnarumma en concurrence. Arnau Tenas et Matvey Safonov, probable future recrue du PSG, ont également été mis au courant. Si Donnarumma est friable au pied et dans ses sorties aériennes, il reste néanmoins une valeur sûre sur sa ligne. Pour certains observateurs, la stratégie parisienne est donc risquée. C'est en tout cas l'avis de Walid Acherchour.

Donnarumma concurrencé, attention à la catastrophe au PSG

🧤🔴🔵 @walidacherchour: "Je suis ouvert à la question du challenge de Donnarumma mais il va falloir me prouver que les mecs qui arrivent au PSG sont meilleurs. Si c'est pour faire la même erreur qu'avec Navas alors qu'il était très bon, ça n'a pas d'intérêt" pic.twitter.com/UN8FiIcnF7 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 7, 2024

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. Et il a peur que le PSG refasse la même erreur qu'avec Keylor Navas : « J'aimerais que le challenger de Donnarumma ait des qualités que Donnarumma n'a pas. Vu les échos qu'on a eus des spécialistes russes sur Safonov, ce n'est pas le cas. Donc ça me dérange. (...) Il y a des manques en Ligue des champions. Je suis ouvert à la question du challenge de Donnarumma mais il va falloir me prouver que les mecs qui arrivent au PSG sont meilleurs. Si c'est pour faire la même erreur qu'avec Navas alors qu'il était très bon, ça n'a pas d'intérêt ». Luis Enrique, qui veut une vraie concurrence avec ses joueurs de champ, est donc prêt à le faire aussi avec ses gardiens de but. Les fans du PSG ne sont pas au bout de leurs surprises avant une nouvelle saison qui devra être meilleure que la précédente. Du moins au niveau du jeu produit.